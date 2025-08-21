Abandonné sur la route le jour de son déménagement, ce jeune chien rencontre des humains au grand cœur

Le jour de leur déménagement, les propriétaires de Buddy ont chargé le nécessaire dans leur camion et sont partis vers leur nouvelle maison. Le chien faisait également partie du trajet, mais son itinéraire n’était pas le même que celui de sa famille. En effet, cette dernière avait prévu de l’abandonner sur la route. Par chance, un témoin a vu la scène et est venu aider l’animal.

Quand le propriétaire de Buddy l’a fait monter dans son camion de déménagement, il n’avait aucunement l’intention de l’emmener avec lui vers sa destination. Il s’est arrêté sur le chemin, puis a jeté le chien en dehors du véhicule comme s’il n’avait aucune importance. Un témoin l’a vu et est passé à l’action pour le secourir.

Buddy a été lâchement abandonné près d’un parc de Los Angeles (États-Unis), précisait Newsweek . La boule de poils d’à peine un an, effrayée, s’est cachée dans un recoin et ne savait pas où aller. Heureusement, un bienfaiteur a vu toute la scène et a contacté le refuge pour chiens Sweet Angel afin d’obtenir de l’aide.

@ Alarmed_Ad3234 / Reddit

Un chien facile à vivre

Buddy a intégré une famille d’accueil au sein de laquelle il a fait l’unanimité. Ses sauveteurs ont souligné sa grande résilience, car son cœur est resté pur malgré ce qu’il a vécu. Il fait confiance aux humains et attend juste que l’un d’eux lui offre une seconde chance dans sa courte vie : « Buddy est gentil, affectueux et mérite tellement un foyer aimant. Il veut juste se sentir en sécurité, être aimé et enfin avoir la famille qu'il n'a jamais eue », écrivait un porte-parole.

Malheureusement, son adoption devient urgente, car sa famille d’accueil n’est plus en mesure de le garder à cause de soucis médicaux. Le jeune chien a donc été placé en pension le temps de trouver une maison, mais cela coûte très cher. Sabrina Escarze, comme les autres membres du refuge, espère qu’il finira par trouver sa perle rare.

A lire aussi : Une chienne craque en découvrant une flaque de boue et se transforme en louve en s'y roulant, laissant sa propriétaire perplexe (vidéo)

Elle l’a mis en avant sur la plateforme Reddit et la publication a été commentée par de nombreux internautes : « Ce bébé mérite une maison, un câlin et un coup de pouce », affirmait un utilisateur de la plateforme Une autre personne a demandé des informations complémentaires en vue d’un éventuel dépôt de candidature pour l’adopter. Peut-être que l’histoire de Buddy prendra bientôt un nouveau tournant !