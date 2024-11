Un chien âgé et aveugle jeté d’un camion reçoit un soutien immense après avoir été découvert sur la route

Ozzy, un croisé Border Collie d’une dizaine d’années, a été emmené au refuge CSPCA à Cork (Irlande), après avoir été victime d’un abandon cruel. Par chance, la boule de poils s’est rétablie entre les bonnes mains de ses sauveteurs, qui l’ont placée à l’adoption et espèrent qu’elle pourra enfin profiter de jours plus paisibles.

Un habitant de la ville a vu Ozzy se faire éjecter d’une camionnette dans un fossé longeant une route, rapportait Cork Beo. L’auteur de cet acte a enroulé l’animal dans une couverture avant de commettre l’irréparable et s’en aller. Il a laissé le pauvre canidé derrière lui, mais par chance, quelqu’un passait par là au même moment et l’a secouru.

À la recherche d’un propriétaire aimant

Par chance, Ozzy n’a pas subi de blessures graves à la suite de l’incident. Les sauveteurs de la CSPCA ont découvert qu’il était aveugle et âgé de plus de 10 ans. Il a besoin d’une maison dans laquelle il pourrait se reposer et profiter d’une retraite paisible.

Ainsi, ses sauveteurs ont lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour lui trouver la famille idéale : « Nous recherchons une maison de retraite tranquille pour Ozzy afin qu’il puisse vivre ses années crépusculaires en paix », partageait un porte-parole sur Facebook.

Les membres du refuge savent à quel point il est difficile de faire adopter un chien âgé, qui plus est handicapé. En général, les familles se tournent vers des boules de poils plus jeunes et en bonne santé. Toutefois, le personnel a partagé la nécessité de donner une chance à ces pensionnaires, au même titre que les autres : « S'il vous plaît, aidez-nous à sauver ce chien et d'autres chiens maltraités ou abandonnés à Cork [...] en partageant les publications pour sensibiliser, en choisissant d'adopter et en faisant un don à des refuges pour animaux ».

Espérons qu’Ozzy trouve sa perle rare et qu’il profite enfin d’une retraite méritée. En attendant, il peut compter sur le soutien de ses sauveteurs, qui ne le laisseront pas tomber.