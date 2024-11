Abandonnée à 12 ans, cette chienne reprend peu à peu goût à la vie grâce à ses sauveurs

À l’âge de 12 ans, Molly espérait vivre une retraite paisible aux côtés de ses maîtres aimants. Malheureusement, elle a été abandonnée et s’est retrouvée dans un état catastrophique après avoir passé plusieurs jours dehors. Un témoin l’a finalement repérée et des sauveteurs sont intervenus.

Molly, une femelle Boxer de 12 ans, a passé des semaines difficiles après avoir été abandonnée. La chienne n’avait plus que la peau sur les os et était blessée. Quand les membres de l’organisme Homeward Bound ont eu vent de son histoire, ils se sont immédiatement chargés de la soigner et de la réhabiliter.

La chienne a été découverte près d’une voie ferrée, mentionnait le média Northern. Le personnel travaillant dans le dépôt de locomotives l’a repérée et lui a immédiatement fourni les premiers soins. Scott Grimes, chef d'équipe des opérations de conduite, s’est remémoré sa rencontre avec l’animal : « Lorsque nous avons trouvé Molly, elle avait vraiment l'air de ne pas avoir mangé depuis des semaines. Elle était couverte de blessures et pleine d'infections », a-t-il déclaré.

Une chaîne de solidarité

Scott et ses collègues se sont relayés pour prendre soin de Molly, qu’ils ont gardée dans leurs locaux en attendant que les bienfaiteurs de Homeward Bound prennent le relais. Les employés ont même fait un don général pour payer une partie des frais vétérinaires de la chienne : « C’est réconfortant de travailler avec des gens qui ont les mêmes convictions que nous, car nous nous sentons tous moralement obligés de donner à Molly l’amour dont elle avait besoin », partageait l’homme.

Finalement, la rescapée a rejoint sa maison d’accueil où Jacob Peake et sa compagne Nas l’attendaient. Au départ, la chienne restait dans sa coquille et dormait à longueur de journée, certainement épuisée par les dernières semaines difficiles. Puis, au fur et à mesure, elle a commencé à s’ouvrir : « Aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle courait vers moi en remuant la queue », partageait son propriétaire relais.

Molly aura encore besoin de temps pour guérir ses traumatismes ancrés, mais elle reçoit énormément de soutien et d’amour de la part de tous ceux qui ont suivi son histoire.