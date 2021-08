La volonté de vivre d'un chiot retrouvé in extremis dans une zone ravagée par le feu

Alors que d’importants feux de forêt sévissent en Californie, un chiot y a miraculeusement survécu et a été sauvé par les pompiers. Il se remet de sa mésaventure dans un refuge, en attendant qu’on lui trouve une famille aimante.

Plus de 8000 hectares de forêts ont été ravagées par les feux qui s’abattent actuellement dans le Nord et le Centre de la Californie. Appelé « Lava Fire », le phénomène est favorisé par la vague de chaleur sans précédent constatée ces derniers jours dans l’Ouest des Etats-Unis et jusqu’au Canada.

Un petit miracle a eu lieu au milieu de toute cette dévastation ; le sauvetage d’un chiot, comme le rapportait The Siskiyou Daily News ce jeudi 1er juillet. Ce croisé Pitbull, dont l’âge est estimé entre 8 et 10 semaines, est le seul survivant de sa portée. Les corps sans vie de ses frères et sœurs ont, hélas, été vus par les secouristes qui l’ont découvert et évacué à Juniper Valley, à une quarantaine de kilomètres au nord de Los Angeles.

Le jeune canidé a ensuite été confié à l’association Rescue Ranch Yreka. Laura Finley, bénévole au refuge, explique que le chiot a été secouru le mardi 29 juin et qu’il souffrait de brûlures, notamment aux pattes. Il était également déshydraté et présenté des lésions pulmonaires après avoir inhalé de la fumée. Il a toutefois reçus les soins dont il avait besoin et a été mis sous perfusion.

Le chiot se porte bien

Laura Finley a donné de ses nouvelles le lendemain, assurant qu’Ash - c'est le nom qu'elle et ses camarades lui ont donné - « se porte très bien » et qu’il s’alimente correctement. Son état de santé ne suscitait plus d’inquiétude. L’équipe de Rescue Ranch Yreka lui a donné un chien en peluche pour le rassurer.

Elle s’emploie à présent à retrouver ses éventuels propriétaires. Si personne ne venait à le réclamer, Ash sera proposé à l’adoption.

Rescue Ranch Yreka a pris en charge une centaine de chiens depuis le début du Lava Fire. L’association s’attend à en accueillir davantage dans les jours à venir, les feux de forêt étant encore loin d’être maîtrisés. Des quadrupèdes qui viennent s’ajouter aux 35 congénères que le refuge accueillait déjà avant la survenue du sinistre. L’organisation, qui admet aussi les chevaux et les animaux de ferme, a lancé un appel aux dons pour qu’elle puisse continuer à prendre soin de tous ses pensionnaires.

