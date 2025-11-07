Abandonné par son éleveur, ce chien découvre progressivement que la vie peut lui offrir une nouvelle chance et l'amour

Pour les animaux, les abandons sont certainement la pire trahison qui soit. Harry a connu cela après avoir vécu pendant 2 ans auprès de son éleveur. Même si cette épreuve était difficile, ses sauveteurs n’ont pas pu s’empêcher de voir le positif. En effet, ils savent qu’ils finiront par lui trouver une famille bienveillante qui méritera son amour.

Harry, un Goldendoodle de 2 ans, est né et a grandi au sein d’un élevage. Il n’a pas trouvé de famille lorsqu’il était un chiot, alors, il n’était plus d’aucune utilité pour son propriétaire qui a décidé de l’abandonner. Récupéré par les membres de Great Dog Rescue New England, il est maintenant prêt à tout recommencer.

La boule de poils n’en avait peut-être pas conscience lorsqu’elle vivait dans son ancienne maison, mais il ne s’agissait pas de son foyer pour la vie. Elle était destinée à être vendue, ce qui ne s’est jamais produit. Malheureusement, quand les chiens ne rapportent plus d’argent à leur éleveur, ces derniers finissent souvent par les abandonner au refuge.

Great Dog Rescue New England / PetFinder

Un retour à la case départ

C’est ce qu’il s’est passé pour Harry, qui a rejoint le Great Dog Rescue New England comme l’annonçait Newsbreak . Chaque arrivée au refuge est vécue de façon différente par les chiens, mais elle est généralement difficile. Changement brutal d’environnement, perte de repères , sur stimulation, les animaux ont de quoi être décontenancé. De plus, ils perdent la personne avec laquelle ils ont toujours vécu et se retrouvent avec de parfaits inconnus.

Malgré cela, les sauveteurs de Harry n’ont pu voir que le positif dans sa situation : « Harry a été abandonné par un éleveur local qui n'en avait plus besoin. Mais cela lui sera certainement bénéfique, car nous allons lui trouver une famille qui l'appréciera et l'aimera pour toujours ! », partageait un porte-parole de l’association.

Great Dog Rescue New England / PetFinder

En effet, si le toutou n’était qu’un numéro pour son ancien maître, ses bienfaiteurs savent qu’il aura une place de qualité dans sa prochaine maison. Ils espèrent alors lui trouver une famille digne de ce nom, qui saura le considérer à sa juste valeur : « Offrons à ce garçon l'avenir qu'il mérite ! », partageait l’organisme.