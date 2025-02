Abandonné juste avant les fêtes de fin d’année et sur le point d’être euthanasié, ce chien blessé a suscité l’empathie générale

Freckles, un American Staffordshire Terrier, avait a priori tout pour être heureux dans sa vie. Il vivait dans une maison et avait une famille. Cependant, cette dernière avait d’autres plans pour lui et l’a abandonné juste avant Noël. Récupéré par la fourrière, l’animal a d’abord été condamné à l’euthanasie, puis son destin tragique a tourné.

Quand les agents de fourrière l’ont récupéré, Freckles était désorienté. Il venait de perdre ses repères, soit la famille qui l’avait accueilli et devait prendre soin de lui pour le restant de ses jours. Cela n’a pas été le cas et il s’est retrouvé seul du jour au lendemain.

Freckles a été placé dans un box en attendant que quelqu’un se manifeste pour le récupérer. Les jours passaient et la fourrière, qui pratiquait l’euthanasie, l’avait inscrit sur sa sombre liste puisque personne n’était venu le chercher, rapportait The Star. Il était tristement condamné, jusqu’à ce que l’organisme de sauvetage Helping Yorkshire Poundies, basé à Catcliffe (Royaume-Uni), prenne les choses en main.

Les sauveteurs ont pris en charge l’animal et l’ont emmené dans leurs locaux. Ils ont remarqué qu’il était blessé au niveau de la queue : « Nous pensons qu'il a mastiqué le bout de sa queue par anxiété », écrivait un porte-parole sur Facebook. Freckles ne le savait pas encore, mais ses heures de solitude et de désespoir étaient désormais derrière lui. Ses bienfaiteurs ne comptaient pas le laisser tomber.

Ces derniers ont pris soin d’entourer son box de mousse afin qu’il ne se blesse plus. Ils l’ont conduit chez un vétérinaire et la boule de poils a commencé ses soins : « Nous l'avons aussi amené directement chez le vétérinaire et il a commencé à prendre des antibiotiques, des médicaments anti-anxiété et anti-douleur ».

Les membres du refuge espèrent que sa queue guérira et que l’amputation ne sera pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, ils n’abandonneront pas leur protégé et le soutiendront : « Nous lui avons offert un espace avec nous pour lui sauver la vie », partageaient-ils.