Un chiot sauvé après une amputation trouve une famille définitive auprès de sa sauveteuse

La vie de Sophia avait très mal commencé et aurait même pu se terminer de manière prématurée. Croisée Bichon Maltais, elle n’était encore qu’un chiot de 2 ou 3 semaines quand on l’avait découverte abandonnée à Dudley, en Angleterre, d’après la BBC. L’une de ses pattes était littéralement rongée jusqu’à l’os.

L’association Ravens Rescue l’avait emmenée aux urgences vétérinaires et ses chances de survie étaient extrêmement minces. « Nous ne pensions pas qu'elle s’en sortirait. Elle était toute petite, pas plus grosse que la paume de la main, et on aurait dit que sa patte arrière avait été rongée, raconte Sarah Beardsmore, auxiliaire vétérinaire qui l’a adoptée par la suite. La moitié de son os dépassait et toute la chair autour était nécrosée ».



Vets Now / Facebook

La jeune chienne avait quasiment perdu conscience à cause de l’infection, mais elle s’est battue avec un courage exceptionnel pour s’accrocher à la vie.

Sarah Beardsmore pense que la mère de Sophia l’avait accidentellement blessée à la patte en voulant la défaire de son cordon ombilical. « Cela arrive, mais il est clair que le traitement vétérinaire approprié n'a pas été reçu et elle a simplement été abandonnée », dit sa maîtresse.

Les soins se sont poursuivis et, contre toute attente, la brave Sophia a survécu. Amputée de la patte, elle s’en est progressivement remise et a appris à se déplacer sur 3 membres, faisant montre d’une énergie et d’une joie de vivre admirables.

« Une petite chose tellement aimante, folle et joyeuse »

Sarah Beardsmore, qui avait déjà été mère d’accueil pour Ravens Rescue, se sont beaucoup attachés à la chienne et elle a fini par l’adopter définitivement.

« Sophia est une petite chose tellement aimante, folle et joyeuse », dit-elle de son amie à 3 pattes.

La chienne miraculée est aujourd’hui en lice pour un prix, celui de « l’animal de compagnie de l’année » décerné par la chaîne de cliniques vétérinaires Pets Now. Ce serait une belle récompense pour cette battante à l’histoire inspirante.

