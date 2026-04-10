Abandonné et enchaîné à un arbre en pleine nuit, ce chien retrouve le goût de jouer avec ses congénères au refuge qui l'a sauvé (vidéo)

Sauvé in extremis après avoir été retrouvé enchaîné et terrorisé, Phoenix est aujourd’hui hors de danger et amorce une véritable renaissance entouré de bienveillance. Désormais joueur et plein d’énergie, ce chien attend une famille d'accueil prête à l’accompagner dans sa reconstruction.

Le jeudi 9 avril, une vidéo sur la page Facebook d'Au Nom des Animaux, une association basée à Saint-Dié-des-Vosges (88), montrait une scène à la fois attendrissante et « banale » ; un chien répondant désormais au nom de Phoenix jouait avec l'un de ses congénères dans le jardin du refuge.

En réalité, cela est tout sauf anodin quand on sait ce que le canidé en question avait vécu seulement 5 jours plus tôt.

Choc et colère

Le soir du samedi 4 avril, en effet, Au Nom des Animaux avait reçu un appel urgent de la part de la gendarmerie de Schirmeck, dans le Bas-Rhin voisin. Les militaires venaient de découvrir le croisé Berger Belge Malinois / Berger d'Anatolie d'un an enchaîné à un arbre, seul, épuisé et terrifié dans le noir.



Au Nom des Animaux / Facebook

L'équipe l'avait immédiatement pris en charge. « Heureusement, il est désormais en sécurité. Mais notre colère, elle, ne redescendra pas », indiquait l'association vosgienne dans son post Facebook incluant une courte séquence montrant le quadrupède placé en cage et installé à bord du véhicule venu le sauver.

Le lendemain, Au Nom des Animaux partageait une nouvelle publication annonçant et expliquant le choix du nom attribué au rescapé : Phoenix. « Parce que ce chien revient de loin. Parce qu’il a traversé l’incompréhensible, la peur, l’abandon… et qu’aujourd’hui, il est là. Vivant. Doux. Fragile, mais debout. Comme une renaissance », peut-on y lire.

L'association en a profité pour adresser ses remerciements aux bénévoles s'étant mobilisés sur ce sauvetage : Jean-Marie Florance, Eva, Valérie, Sébastien, Fabien et Dominique.

Transféré à la pension Kalos

Quelques heures plus tard, elle a publié la vidéo de l'intervention à proprement parler :

Par la suite, le chien a été confié à Lindsay, de la pension Kalos à Taintrux, toujours dans les Vosges, pour un « nouveau départ ».

« Pendant son séjour, il va apprendre à découvrir le monde extérieur, à se familiariser avec les gens, les voitures, et comprendre que dehors n’est pas synonyme de danger », expliquait le refuge. Pour rappel, c'est cette même pension Kalos qui avait accueilli Rex, Malinois de 7 ans frappé à coups de pelle, après son sauvetage par Au Nom des Animaux.

A la recherche d'une famille d'accueil pour Phoenix

Le jeudi 9 avril, cette dernière a réitéré sa quête de famille d'accueil pour Phoenix, décrit comme « très fougueux, joueur et plein d'énergie », s'entendant avec ses semblables même s'il peut avoir tendance à leur sauter dessus, probablement compatible avec les chats et ayant besoin d'un « gros travail de sociabilité » avec les humains.

Au Nom des Animaux lui cherche ainsi des personnes actives, patientes, douces et ayant du temps à lui consacrer pour « lui apprendre les bases » et « l'aider à découvrir le monde ».

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