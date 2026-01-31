Enchaînée seule à un arbre sans eau ni nourriture, cette chienne remue la queue à l’approche de randonneurs décidés à la sauver

Alors qu’ils s’aventuraient dans la campagne du Mississippi (États-Unis), des randonneurs sont tombés nez à truffe avec une chienne squelettique, enchaînée à un arbre dans une cour jonchée de détritus. Déterminé à la sauver de cette vie de misère, le groupe d’amis est passé à l’action.

De l’autre côté de l’Atlantique, une simple randonnée s’est transformée en mission de sauvetage. À l’approche d’une caravane abandonnée, des amis ont découvert une pauvre chienne amaigrie, couverte de mouches et enchaînée à un arbre. Des détritus tapissaient le sol, et la solitude alourdissait l’atmosphère.

L’animal esseulé n’avait ni eau ni nourriture, et ne pouvait même pas s’abriter dans sa niche, car sa chaîne était trop courte. Sans hésiter, les randonneurs ont appelé la police locale. Comme l’explique The Dodo, les agents ont conseillé aux bons samaritains de frapper à la porte de la caravane. En l’absence de réponse, ils devaient revenir 24 heures plus tard et frapper de nouveau.

© Northshore Humane Society

Plusieurs soins nécessaires

Sans grande surprise, personne n’a répondu aux coups frappés. Déçus, les amis sont repartis. À leur retour, la chienne – nommée affectueusement Draven – a remué la queue en les apercevant et sauté de joie.

La température baissant, et la prisonnière souffrant toujours de la solitude, les randonneurs ont pris la décision de la charger dans leur voiture. Ils ont ensuite appelé un membre de l’association Northshore Humane Society, située en Louisiane.

© Northshore Humane Society

Heureuse d’être sauvée, Draven n’a pu s’empêcher de lécher ses sauveurs. « Elle était extrêmement déshydratée, réduite à l'état de peau sur les os », a déclaré Mikaela Martin de l’organisation.

À la suite de son sauvetage, la rescapée a eu droit à une visite de contrôle chez le vétérinaire. Âgée d’environ 4 ans, elle avait certainement eu plusieurs portées et ne pesait que la moitié de son poids normal.

« On l’a traitée pour la dirofilariose [maladie du ver du cœur], on l’a mise sous perfusion pendant un petit moment, a expliqué Mikaela, on a dû la nourrir très lentement pour ne pas surcharger son estomac et son organisme. » Elle a ensuite été placée en famille d’accueil.

© Northshore Humane Society

Une belle adoption

Au cours des semaines suivantes, Draven a laissé sa personnalité briller de mille feux. Douce et affectueuse, elle n’a jamais montré le moindre signe d’agressivité envers les soigneurs ou ses congénères. « C’est incroyable comme les animaux peuvent pardonner aux humains, même après avoir subi tant d'injustices », souligne Mikaela.

3 mois plus tard, Draven a reçu son billet pour une nouvelle vie. En effet, la gentille chienne a été adoptée par un homme au grand cœur, qui a ressenti le grand frisson du coup de foudre ! Draven a ainsi fait ses adieux à la Northshore Humane Society en se sentant heureuse et sereine.

© Northshore Humane Society