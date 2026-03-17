Frappé à coups de pelle parce qu'il « n'écoute rien », ce Malinois réapprend à se sentir en sécurité après son sauvetage

Rex, Malinois maltraité à coups de pelle et de laisse, a désormais retrouvé sécurité et soins dans une pension spécialisée. L’association Au Nom des Animaux qui l'a sauvé lance un appel urgent pour trouver à ce chien une famille relais ou adoptive, capable de lui offrir la stabilité et l'affection qu'il mérite.

Le lundi 16 mars, l'association Au Nom des Animaux, basée à Saint-Dié-des-Vosges (88) a annoncé avoir porté plainte contre l'ancien propriétaire d'un chien qu'il battait, rapportait France Bleu .

L'avant-veille, le samedi 14 mars, ses bénévoles s'étaient rendus au domicile du maître de Rex, Berger Belge Malinois de 7 ans, pour porter secours à ce dernier après avoir pris connaissance de vidéos choquantes. On y voyait le quadrupède recevoir des coups de pelle de la part de son détenteur.



Au Nom des Animaux / Facebook

L'intéressé a d'abord nié les faits, ce qui a amené les intervenants à se faire accompagner par un policier national. Par la suite, « il a reconnu lui mettre des coups de pelle, des coups de laisse parce que, comme il l'a dit textuellement aux bénévoles, son chien le faisait ch..., il l'énerve, il n'écoute rien... », raconte Dominique Franiatte, président d'Au Nom des Animaux, à France Bleu.

Dans la foulée de son sauvetage, Rex a été confié à la pension Kalos à Taintrux, à une poignée de kilomètres au sud-ouest de Saint-Dié-des-Vosges.

« Le chemin ne sera pas immédiat, mais il commence aujourd’hui, et c’est déjà une victoire »

« Pour lui, plusieurs étapes seront nécessaires afin qu’il retrouve stabilité, sérénité et une vie digne d’un loulou de sa race, peut-on lire dans une publication faite sur la page Facebook de l'association le dimanche 15 mars. Le chemin ne sera pas immédiat, mais il commence aujourd’hui, et c’est déjà une victoire. »

Au Nom des Animaux a, par la même occasion, lancé un message destiné à lui trouver une famille d'accueil ou d'adoption. Un appel réitéré le lundi 16 mars, précisant qu'il est « un super chien, joueur, dynamique et très attachant ».

A lire aussi : En pleine détresse après la perte de son chien, une femme tombe dans le piège d'un arnaqueur avant de connaître des retrouvailles inespérées

L'idéal pour Rex serait qu'il rejoigne un foyer sans chat ni enfant, éventuellement avec une congénère, auprès de personnes prêtes « à lui offrir stabilité, présence et activité, pour lui permettre de s'épanouir pleinement. »