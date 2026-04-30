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Abandonné dans une cage, un petit chien cachectique et incapable de marcher est soigné grâce à 17 000 euros de dons


dans la catégorie Sauvetages

Avec l'aide de la mobilisation du public et d’une association locale, Firefox, petit chien laissé pour mort sur une route du New Jersey, entame enfin sa convalescence. Entre hospitalisation, physiothérapie et régime adapté, le quadrupède peut désormais espérer retrouver des forces et marcher à nouveau.

Illustration : "Abandonné dans une cage, un petit chien cachectique et incapable de marcher est soigné grâce à 17 000 euros de dons"
© Monmouth County SPCA / Facebook

Appelé Firefox par ses bienfaiteurs, un petit chien extrêmement mal en point et victime d'abandon peut désormais espérer remonter la pente grâce à une association et à la générosité du public, rapporte The Asbury Park Press.

Le quadrupède a été découvert abandonné dans une cage, au bord d'une route à Marlboro, dans l'Etat du New Jersey (Etats-Unis).

Illustration de l'article : Abandonné dans une cage, un petit chien cachectique et incapable de marcher est soigné grâce à 17 000 euros de dons
Monmouth County SPCA / Facebook

Dans la foulée, le croisé Loulou de Poméranie a été pris en charge par l'association de protection animale locale, la SPCA du comté de Monmouth en l'occurrence. « Laissé pour mort », d'après la page Facebook de l'organisation, il était dans un état critique.

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Examiné par une vétérinaire, Firefox s'est, en effet, vu attribuer un score corporel de 1 et ne pesait que 1,4 kilogramme. Autant dire qu'il était passé tout près du pire.« Squelettique », le chien était totalement incapable de marcher au moment de son sauvetage.

Illustration de l'article : Abandonné dans une cage, un petit chien cachectique et incapable de marcher est soigné grâce à 17 000 euros de dons
Monmouth County SPCA / Facebook

La Monmouth County SPCA a créé une cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe pour financer ses soins. L'objectif de 20 000 dollars (17 000 euros environ) a été atteint en quelques heures. Ces fonds vont permettre de payer l'hospitalisation de Firefox, mais aussi les séances de physiothérapie, un régime alimentaire spécifique et de couvrir d'autres dépenses vétérinaires.

Illustration de l'article : Abandonné dans une cage, un petit chien cachectique et incapable de marcher est soigné grâce à 17 000 euros de dons
Monmouth County SPCA / Facebook

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par la police de Marlboro qui demande à toute personne détenant une information susceptible d'en savoir plus sur le passé du chien et les circonstances de son abandon de lui en faire part.

A lire aussi : « Elle passe ses journées avec elles », une Golden Retriever a trouvé ses meilleures amies parmi les vaches de la ferme (vidéo)

L’info Woopets : comment un chien cachectique est-il pris en charge ?

Lorsque, comme Firefox, un chien est gravement affaibli par une longue privation de nourriture, les vétérinaires et refuges suivent généralement un protocole précis pour l'aider à reprendre du poids et des forces :

  • Stabilisation médicale pour traiter déshydratation, infections ou complications.
  • Alimentation progressive et spécifique, adaptée pour regagner du poids en toute sécurité, sans bousculer son organisme fragilisé.
  • Rééducation physique douce afin de restaurer mobilité et tonus musculaire.
  • Suivi quotidien par le vétérinaire ou le refuge pour ajuster soins et traitements.

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