Abandonné dans un refuge bondé, ce chiot quitte son pays pour enfin connaître l’amour et la sécurité

Pour Angelo, l’avenir au sein de son pays natal, la Roumanie, s’annonçait incertain. Les membres de l’organisme n’étaient même pas certains qu’il passerait l’hiver tant il était faible. Un appel à l’aide a été lancé et a traversé les frontières, ce qui a entraîné le rapatriement du quadrupède vers l’Angleterre.

À 10 mois, Angelo n’a pas vu grand-chose de la vie. Il a été placé dans un refuge dès son plus jeune âge et se contentait de survivre sans réellement profiter de ce qui l’entourait. Quand sa situation est devenue difficile, notamment à l’approche de l’hiver, les bienfaiteurs du refuge Oakwood Dog Rescue ont décidé de lui tendre la main. L’animal a alors voyagé vers l’Angleterre pour changer de vie.

Avant son rapatriement, il séjournait dans un refuge de Roumanie, précisaient les membres d’Oakwood Dog Rescue. Là-bas, l’affection se faisait rare, puisque les locaux étaient bondés d’animaux. Ces derniers ne recevaient donc pas d’affection ou de véritable intérêt de la part de leurs sauveteurs, qui étaient eux-mêmes débordés.

Oakwood Dog Rescue / Facebook

Tout à apprendre

Quand l’hiver s’est installé dans le pays, la situation s’est dégradée pour Angelo et d’autres chiots. Lesquels n’avaient pas d’abri décent pour affronter les températures froides. Leur survie était en jeu, puisqu’ils étaient les plus vulnérables du refuge. C’est à ce moment qu’Oakwood Dog Rescue a pris le relais, offrant une porte de sortie à ces boules de poils sans défense.

Angelo a été rapatrié vers le Royaume-Uni pour intégrer son tout nouveau refuge où, ses sauveteurs l’espèrent, il ne sera que de passage. Ceux-ci ont toutefois souhaité faire preuve de transparence en dévoilant le profil du quadrupède. En effet, puisqu’il n’avait rien connu d’autre que le chenil, le quadrupède avait encore beaucoup de choses à apprendre de la vie.

Il a des insécurités et a du mal à se comporter en tant que chien domestique puisqu’il n’a jamais connu cela : « Comme Angelo n'a jamais vécu dans une maison auparavant, il aura besoin de temps, de patience, de compréhension et de beaucoup de formation positive pour l'aider à apprendre les ficelles de la vie à la maison », partageait un porte-parole.

Malgré cela, une personne saura certainement lui offrir le cadre et l’environnement dont il a besoin pour s’épanouir et tourner la page sur son passé.