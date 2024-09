Un soldat déployé à l’étranger implore l’aide d’une association pour rapatrier Mia, une chienne errante en détresse

Le quotidien des militaires envoyés à l’étranger est parfois difficile. Bien qu’ils forment une famille, ils n’en restent pas éloignés de leurs proches et vivent souvent des choses difficiles. L’un d’eux a trouvé du réconfort auprès d’une chienne qui ne demandait qu’à être aimée. Les 2 se sont apportés mutuellement, à tel point que l’homme n’imagine plus sa vie sans elle.

Le sergent américain Nico a fait la rencontre de sa vie tandis qu’il se trouvait à l’étranger pour une mission. Ce militaire et père de famille originaire des États-Unis a croisé la route de Mia, qui a embelli son quotidien dans les moments difficiles. La chienne errante est devenue importante à ses yeux et il espère pouvoir lui offrir une meilleure vie.

Nico a croisé Mia à l’extérieur de la base pour la première fois, rapportait Fox News. La pauvre chienne était dans un état catastrophique et le soldat s’est demandé comment elle avait survécu jusqu’à présent : « Il n'y avait plus beaucoup de vie en elle », a-t-il déclaré.

Paws of War

Une amitié s’est construite

Mia était très faible et apeurée. Son bienfaiteur lui a apporté de l’eau et de la nourriture, puis est rentré à la base. Il a pensé à elle pendant la nuit et le lendemain matin, l’un de ses collègues a déclaré qu’un chien était en train de pleurer devant le portail. Nico est allé voir ce qu’il en était et a vu qu’il s’agissait de Mia : « Elle a commencé à remuer la queue et à émettre de petits cris. Cela m'a brisé le cœur » partageait-il.

Touchés par le quadrupède, les autres militaires et lui ont commencé à le nourrir au quotidien. Jour après jour, Nico et la chienne nouaient un lien de plus en plus fort. Il a même fini par la présenter à sa famille restée aux États-Unis au cours d’appels vidéos. Ses proches et lui avaient déjà adopté Mia.

Paws of War

Une demande de rapatriement

Cette dernière a réconforté le soldat dans les moments difficiles. Elle est devenue son amie, « son ombre ». Toutefois, sa mission sur place allait bientôt prendre fin et l’animal était condamné à rester sur place : « Quand nous partirons, elle n'aura plus d'abri, plus d'amis, plus de nourriture, plus d'eau, plus de protection » déclarait-il. Il a donc pris contact avec l’association Paws of War, qui réunit des soldats et des animaux rencontrés lors de missions.

Les membres de l’organisme ont répondu favorablement à sa demande et un possible rapatriement est à l’étude. Cela demande une organisation colossale, alors Nico est toujours dans l’attente d’une issue positive : « Mia fait partie de mon âme et de ma famille. Je ne peux pas imaginer la quitter, sachant qu'elle sera laissée sans personne. Je prie pour que cette mission soit un succès ».

Paws of War