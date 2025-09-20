Abandonné alors qu’il n’avait que 6 mois, ce toutou attend désespérément sa famille pour la vie depuis 2 ans

Les débuts dans la vie de certains chiens sont loin d’être enviables. Livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune âge, ils doivent alors apprendre à se débrouiller seuls. À moins qu’ils ne soient recueillis par un refuge local. Mais là encore, le chemin vers un foyer définitif peut s'avérer très long, comme le prouve la touchante histoire de Yupa.

Yupa est un majestueux toutou de 2 ans et demi, probablement croisé Berger Allemand et Akita . Sa vie n’a pas été simple jusqu’à présent. Il a effectivement été abandonné alors qu’il n’avait que 6 mois. Récupéré par la fourrière, et personne n’étant venu le réclamer, le canidé a donc été recueilli par la SPA d’Yvré-l’Évêque en Sarthe. Nous sommes en octobre 2023.



© SPA d’Yvré-l’Evêque

Près de 2 ans plus tard, Yupa fait malheureusement toujours partie des pensionnaires du refuge. Au-delà de sa taille, qui est souvent un critère discriminant pour les futurs adoptants, le toutou ne peut pas être confié à n’importe quelle famille. En effet, les différentes natures liées aux 2 races qui le caractérisent, en font un animal au comportement fougueux, sportif et bien affirmé . Ses futurs maîtres devront ainsi être habitués à ce type de caractère et être, eux aussi, très fermes, sportifs et, surtout, patients. D’autant plus que, comme l’indique la SPA, l’éducation du toutou est à faire en intégralité.



© SPA d’Yvré-l’Evêque

A lire aussi : Alors qu’il devait seulement accompagner son amie choisir un chien en refuge, cet homme craque et a lui aussi un coup de foudre pour un toutou (vidéo)

Avec autant de conditions pour pouvoir être adopté, rien d’étonnant à ce que Yupa soit encore présent plus de 700 jours après son abandon. Pourtant, une fois bien encadré et éduqué, il ne fait aucun doute que la boule de poils saura rendre au centuple tout l’amour qu’on pourra lui donner. Interrogée par actu.fr , Naïs Venanzi, responsable du refuge SPA d’Yvré-l’Évêque, explique également que Yupa est “est bon gardien et en alerte sur son environnement ”. Les propriétaires de grands jardins clos seraient alors les maîtres parfaits.

Espérons que Yupa trouve très vite sa famille pour la vie, afin de pouvoir enfin vivre une vraie vie de toutou dans un foyer chaleureux et entouré de l’amour de ses maîtres.