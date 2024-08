Un Berger Allemand rappelle à l’ordre ses congénères qui aboient sur un ouvrier (vidéo)

Quand des travaux ont commencé dans leur jardin, 2 chiens ont ressenti le besoin de protéger leur territoire et se sont mis à aboyer sur les ouvriers. Lassés de les entendre, un troisième toutou les a fait taire en s’interposant entre la baie vitrée et eux.

Depuis quelques jours, les chiens d’une utilisatrice de TikTok nommée Jessica ont une nouvelle activité : persécuter les ouvriers en charge du jardin à travers la baie vitrée. Ils aboient, bondissent et grognent en les voyant, protégeant coûte que coûte leur maison. Mais l’un des canidés, Bear, a plutôt opté pour la paix générale.

Ce dernier, un Berger Allemand au caractère affirmé, partage son quotidien avec sa maîtresse et le Golden Retriever de celle-ci, Colby. Le trio est suivi par plus de 83 mille abonnés sur les réseaux sociaux et pour cause, on ne s’ennuie jamais avec lui !

@bear_jessica02 / TikTok

Une présence perturbante

Les aventures des canidés sont souvent documentées et amusent beaucoup les internautes. Récemment, les boules de poils ont été confrontées à une nouvelle expérience particulièrement désagréable pour Colby. Des travailleurs ont passé du temps au sein du jardin familial pour réaliser des travaux. Entre leur présence et celle des engins de chantier, le chien ne savait plus où donner de la tête.

Dans une vidéo relayée par Newsweek, on le découvre accompagné d’un autre toutou au pelage noir face à la baie vitrée. Les 2 chiens sont particulièrement agacés par un ouvrier travaillant sur sa machine et ne cessent d’aboyer pour manifester leur mécontentement.

Un rappel à l’ordre

Pour Bear, qui est aussi dans la maison, ce ne sont pas les employés qui sont agaçants, mais bien ses congénères ! Puisque ceux-ci ne sont pas décidés à se taire, le Berger Allemand s’interpose pour les déloger de la fenêtre. Il réclame le silence et finit par l’obtenir grâce à son autorité : « C'est lui qui donne les ordres » plaisantait Jessica.

Les internautes l’ont rejointe dans la section des commentaires, s’amusant également de la situation : « Il leur a dit de laisser l'homme travailler » écrivait une personne, « C’est le patron » commentait une autre.