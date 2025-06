Alors que les flammes menacent sa famille, le chien s'en aperçoit avant tout le monde et agit en héros en donnant l'alerte

Alors qu’un feu s’est déclaré en pleine nuit dans une maison familiale et qu’une issue dramatique se profilait pour ses occupants, l’instinct de leur petit chien s’est exprimé et a pris le dessus sur le sort. L’alerte lancée par le Chihuahua a sorti ses humains de leur sommeil, ce qui leur a permis de quitter les lieux pour se mettre à l’abri des flammes.

Non contents d’embellir la vie des humains, les chiens s’évertuent aussi à la sauver. Ils le font de différentes manières, notamment en les alertant lorsqu’un danger mortel les guette, comme un incendie. C’est ce qui s’est produit récemment à Atlanta, dans l’Etat de Géorgie (Etats-Unis).

Les faits, que rapporte le média local Atlanta News First, ont eu lieu peu après minuit le 29 mai 2025 dans une maison située sur Oak Drive, dans le sud-est de la ville.

Tous les membres de la famille habitant le logement en question étaient endormis à ce moment-là. Tous sauf le chien, qui sentait que quelque chose d’inhabituel était en train d’arriver.

Selon les témoignages recueillis par les pompiers, en effet, le brave quadrupède « a réveillé l’un des résidents », alors que les flammes et la fumée commençaient à se propager. En agissant de la sorte, il a permis à tous les occupants de la maison de sortir à temps, et donc sains et saufs.



FOX 5 Atlanta

Pas de blessé grâce au chien

D’après les quelques photos partagées sur les réseaux sociaux, le chien héros semble être un Chihuahua. Grâce à lui, il n’y a eu que des dégâts matériels, et aucune victime à déplorer.

L’enquête menée par le service local d’incendie et de secours (Atlanta Fire & Rescue), qui avait envoyé plusieurs camions sur les lieux, n’en est évidemment qu’à ses débuts, mais tout semble indiquer un dysfonctionnement électrique dans la buanderie comme origine du feu.

Le rôle salvateur du canidé, dont le nom n’a pas été révélé, a été souligné par Matt Driver, chef de bataillon des pompiers d’Atlanta. « Ce petit chien est la raison pour laquelle tout le monde a été sauvé », a-t-il, en effet, déclaré à l’issue de l’intervention.