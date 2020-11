Abandonné à l'arrière d'un fast-food, ce chien se transforme grâce à l'amour des bénévoles qui l'ont sauvé !

© Sacramento Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Abandonné aux côtés de son frère mort, une jeune chienne malade a été découverte juste à temps pour la sauver et lui offrir un nouveau départ dans la vie. Une association basée à Sacramento l’a tout de suite prise en charge.

Quel triste début de vie pour Poptart, qui a toutefois eu la chance d’être découverte et sauvée après son abandon.

Ce chiot n’était âgé que de 2 mois et demi quand il a été découvert par hasard par les clients d’un restaurant appartenant à une célèbre chaîne de fast-food, comme le raconte The Dodo. Un matin, alors que la température était négative, un couple s’était présenté dans cet établissement à Sacramento, en Californie, pour y prendre son petit déjeuner.

Il a alors aperçu, derrière le bâtiment, une caisse de transport pour chien à l’intérieur de laquelle il semblait y avoir du mouvement. 2 chiots Chihuahuas s’y trouvaient, une femelle et un mâle. Hélas, ce dernier était décédé. Il n’avait sans doute pas supporté le froid, d’autant plus que, comme sa sœur, il avait perdu tous ses poils. Les jeunes quadrupèdes étaient, en effet, atteints de la gale.

La chienne, qui ne pesait qu’un kilogramme et demi, a été emmenée par le couple au refuge de la Sacramento Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SSPCA). L’association a aussitôt lancé les soins, puis a confié l’animal, appelé Poptart, à une famille d’accueil chez laquelle ses traitements se sont poursuivis.

Poptart a irradié tout le monde avec sa bonne humeur et son caractère amical. Elle faisait confiance aux humains malgré le drame qu’elle avait vécu.

L’état de santé de la petite chienne s’est amélioré et son poil a commencé à repousser. Une fois guérie, elle pouvait être proposée à l’adoption.