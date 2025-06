Parti à la découverte du monde en solo, cet homme fait la rencontre d’un chien blessé qu’il décide d’aider et d’adopter

Lorsque sa compagne l’a quitté, Umut Balkis a traversé une période de désespoir et une crise existentielle de grande envergure. À l'époque, il officiait comme DJ dans sa ville natale Yalikavak (située au sud de la Turquie) mais ne s’épanouissait pas du tout dans ce domaine. Lassé de son quotidien et constatant “à quel point le temps passe vite”, il a finalement décidé de changer totalement de voie et de partir “explorer le monde”. Il a démissionné, s’est procuré un vélo et du matériel pour camper, puis il a dit au revoir à sa famille et est parti à l’aventure. En quelques semaines, il a traversé l’intégralité de la Turquie puis s’est dirigé vers l’Irak et l’Iran où il a fait une rencontre inattendue…

Un ange gardien

Alors qu’il passait à proximité d’un magasin de réparation, il est tombé sur un chien errant et gravement blessé. Incapable de continuer sa route sans prêter la moindre attention à la boule de poils, il a décidé de lui venir en aide. Il l’a donc attrapée avec délicatesse et l’a emmenée chez le vétérinaire pour lui donner les soins nécessaires. Mais au fond de lui, Umut savait déjà qu’il ne pourrait plus se séparer de l’adorable canidé. Il l’a donc adopté et l’a baptisé Del, ce qui signifie “coeur” en persan.

À partir de ce moment, Del n’a plus jamais quitté son nouveau gardien. Perché dans un panier installé à l’avant du vélo, il regarde les paysages défiler et est un compagnon indispensable pour Umut. “Il est pour moi un moyen très facile de communiquer avec les gens. Tout ceux qui le voient viennent à ma rencontre”, a affirmé l’homme avec tendresse.

Ensemble pour toujours

Aujourd’hui, Umut se dit “heureux” de partager cette folle aventure avec son meilleur ami. “Nous serons ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Maintenant, il est mon compagnon de voyage” assurait-il il y a quelques mois sur son compte Instagram.

Aux dernières nouvelles, l’homme ambitionnait de partir à la conquête de l’Afrique. En mars dernier, il dévoilait être dans la ville de Batum, en Géorgie.