Abandonné à cause de sa malformation, un chiot qui n'avait aucune chance de survie a été opéré de justesse après une grande mobilisation

Tooshie est venu au monde avec une particularité qui le promettait à un décès prématuré. Ce chiot était, en effet, dépourvu d’anus, mais il en possède désormais un après avoir subi une intervention chirurgicale délicate et onéreuse, rendue possible par une formidable mobilisation en ligne. Une cagnotte solidaire a permis de réunir les fonds nécessaires en un temps record.

Un chiot né sans anus et dont l’espérance de vie était donc extrêmement réduite a pu être opéré à la faveur d’un bel élan de solidarité, rapporte la station radio australienne 6PR sur son site le lundi 9 juin.

L’ancien propriétaire de Tooshie, Cavapoo de 5 semaines, avait décidé de se séparer de ce dernier le jeudi 5 juin en raison de sa malformation congénitale. Appelée atresia ani, celle-ci condamnait le jeune canidé, dont la seule chance de survie reposait sur une intervention chirurgicale complexe et coûteuse.



Warwick Veterinary Hospital / Facebook

Dès l’arrivée de Tooshie à la clinique vétérinaire Warwick Veterinary Hospital, située à Perth en Australie-Occidentale, il a été pris en charge par la responsable Kate Doyle. Elle a aussitôt lancé une cagnotte solidaire par l’intermédiaire de son organisation caritative Moon’s Mission, qu’elle avait fondée à la mémoire de son Shih Tzu appelé Moon.

Le montant visé était de 4500 dollars australiens (2500 euros environ). Il a été atteint en moins de 24 heures. L’opération a ainsi pu avoir lieu le vendredi 6 juin. Elle a été réalisée par un spécialiste de renom, le Dr Taka. « Pendant qu'il effectuait l'intervention, notre équipe dévouée de vétérinaires et d'infirmières s'est efforcée de garder Tooshie stable, au chaud et sans douleur sous anesthésie. Nous sommes ravis de dire qu'il se porte incroyablement bien », pouvait-on lire le jour-même sur la page Facebook de la clinique vétérinaire.

« Il est vif, alerte, mange bien et déborde d'énergie »

« 4 heures seulement après l’opération, il était debout et mangeait », y apprenait-on également. L’auteur du post précisait, par ailleurs, que les fonds supplémentaires seraient consacrés au sauvetage d’autres animaux dans le besoin via Moon’s Mission.

Le dimanche 8 juin, le Warwick Veterinary Hospital donnait des nouvelles de Tooshie, toujours sur Facebook. « Il est vif, alerte, mange bien et déborde d'énergie, ce qui est plaisant à voir, indiquait la publication en question. Il fait aussi de son mieux pour faire ses besoins, mais pour l'instant, il ne le fait qu’en très petites quantités. Etant donné l’étirement et le blocage de son côlon, ce n’est pas surprenant, mais nous le surveillons de près. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure ses muscles du côlon et du sphincter fonctionneront à long terme, mais pour l’instant, il est à l’aise et s’en sort bien. »