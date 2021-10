Victime d'une malformation, un Labrador renaît de ses cendres à la suite d'une opération chirurgicale importante

Felix a eu sa juste part de luttes. Né avec une fente labiale et palatine, souffrant de multiples problèmes de santé, le chien serait certainement décédé à l'heure qu'il est, si un homme au grand cœur ne lui avait pas donné une seconde chance.

Son entrée dans le monde est loin d'avoir été facile... À seulement 11 jours, Felix agonisait. L'éleveur qui l'a vu naître a contacté Jamie, un sauveteur d'animaux qui travaille pour un vétérinaire.

La créature chétive était victime d'une fente palatine et d'une fente labiale, mais souffrait également d'une maladie pulmonaire. Jamie a décidé de le prendre sous son aile. Le Bon Samaritain l'a confortablement installé chez lui et l'a nourri à la sonde les 7 semaines suivantes.

La mort n'a pas eu le dernier mot : Le chiot Labrador s'est rétabli et a survécu ! Toutefois, d'autres obstacles ont entravé son chemin...

Le Labrador a surmonté les épreuves

Felix est digne d'être le protagoniste d'une œuvre du célèbre peintre Pablo Picasso. Et pour cause : en plus d'avoir des problèmes digestifs causés par la malformation de son côlon, l'animal ne possède qu'un globe oculaire fonctionnel et affiche une mâchoire bancale.

« Son visage ressemble à une bougie fondue », a déclaré son propriétaire à Bored Panda. « Il souffre également d'un tic neurologique qui le fait se retourner et aboyer en l'air de temps en temps. Nous essayons de nouveaux médicaments pour l'aider. »

Le Labrador a subi une intervention chirurgicale délicate le 31 janvier 2020. L'objectif ? Corriger ses fentes labiale et palatine. Un événement qui a littéralement permis à Felix de renaître de ses cendres. Avant l'opération, le quadrupède était incapable de manger et de boire normalement. Cette époque est désormais révolue.

« C'est le chien le plus fort que j'aie jamais connu. Après son opération, il avait un tube d'alimentation qui sortait de son cou et j'ai dû y pousser de la nourriture liquide pour chiens pendant quelques semaines. Il ne s'est jamais plaint et est resté immobile pendant que je le faisais », a confié son bienfaiteur. Ce dernier a affirmé que son ami à fourrure bénéficiait d'une meilleure santé et se sentait plus heureux que jamais.

Une famille nombreuse et aimante

Après l'intervention chirurgicale, le chien a nagé dans une rivière pour la première fois de sa vie ! Il s'est amusé et a mouillé sa tête, ce qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques mois. « Si je l'avais emmené nager avant l'opération, il se serait noyé en quelques secondes », a expliqué Jamie.

Sa famille nombreuse et aimante participe aussi à l'épanouissement du Labrador à la robe noire. Felix s'entend parfaitement bien avec ses 4 frères et sœurs (plus un chat), tous sauvés par Jamie.

Espiègle et débordant d'énergie, il adore jouer, notamment au ballon. « Le voir comme ça après l'opération est la meilleure récompense possible », a indiqué Jamie, content que Felix fasse partie de sa vie.

