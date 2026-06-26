En plein road-trip, un couple de Britanniques est frappé par la ressemblance d'un chiot errant avec ses chiens et décide de l'adopter

Recueillie in extremis aux Etats-Unis alors qu’elle errait seule et apeurée, la petite chienne a rapidement conquis le couple qui l’a secourue et lui a offert un nouveau départ. Quelques mois plus tard, Perry vit désormais heureuse au Royaume-Uni auprès de ses humains et de leur autre chien.

En vacances aux Etats-Unis en provenance du Royaume-Uni, Siana Louise et James Khan effectuaient un road-trip en Floride quand ils ont fait une rencontre inattendue, racontée par The Dodo .

Alors que le couple en camping-car passait par une route quasi déserte près de Perry, dans le nord de l'Etat, une minuscule silhouette se tenant au bord de la chaussée a attiré leur attention. C'était un chiot.

Ils se sont tout de suite arrêtés pour s'enquérir de l'état de la petite chienne. Maigre et terrifiée, cette dernière avait très probablement été abandonnée depuis peu.



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« J’ai commencé à pleurer, parce que je me disais : “Comment est-ce possible de faire une chose pareille à une créature ?” », confie Siana Louise.

Elle et James Khan ont réussi à l'attirer et la faire monter à bord de leur véhicule. D'abord craintive, elle a commencé à se détendre et à remuer la queue alors qu'elle était couchée sur le siège passager. Elle a même fini par se poser sur les genoux de Siana Louise. « Le courage dont elle a fait preuve pour venir ici était incroyable », s'émeut sa bienfaitrice.

« Envoyée par l'univers »

Le couple a décidé par l'appeler Perry, en référence au lieu de sa découverte. Siana Louise et James Khan ont surtout été frappés par la ressemblance du chiot à leurs 2 chiens, dont l'un n'est malheureusement plus de ce monde. En fait, c'était comme si Perry était un mélange de ses 2 congénères. Pour eux, c'était un signe. « Elle a été envoyée par l'univers. C'est indéniable », estime celui qui est désormais son maître.

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Après avoir découvert qu'elle n'était pas pucée, ils l'ont officiellement adoptée et ont effectué toutes les démarches pour l'emmener au Royaume-Uni.

6 mois après, Perry coule des jours heureux auprès de ses adoptants et de leur chien, à près de 7 000 kilomètres de l'endroit où leurs destins se sont croisés.



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