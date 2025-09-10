À seulement 10 et 13 ans, 2 sœurs passent leurs dimanches en brocante pour offrir croquettes et jouets aux pensionnaires d’un refuge

Léa et Lola n’ont pas encore l’âge de travailler, mais elles ont déjà à cœur de collecter des fonds pour aider les animaux de leur commune. Pour cela, elles ont réfléchi à une façon de trouver de l’argent, et leur dévouement a porté ses fruits.

Mardi 26 août, sur Facebook , les membres du refuge animalier d’Oisemont, en Somme (80), ont mis à l'honneur 2 jeunes femmes importantes à leurs yeux : Léa et Lola. Ces dernières, respectivement âgées de 13 et 10 ans, se sont démenées pour collecter des fonds afin d’aider les animaux.

Les sœurs avaient à cœur de participer, à leur manière, aux soins de ces derniers. Elles ont alors cherché comment gagner de l’argent pour récolter des fonds et les offrir au refuge. L’idée de vendre de la lavande au voisinage leur est alors venue.

Refuge de Oisemont / Facebook

Des écolières au grand cœur

Elles ont remonté leurs manches pour ramasser les fleurs de leur jardin et les ont ensuite mises en sachet. Une fois les petits paquets réalisés, elles se sont inscrites à plusieurs brocantes pour les échanger contre un peu de monnaie. Lancées dans leur démarche, les filles sont restées plusieurs heures à leur stand pour gagner de l’argent destiné aux animaux.

Tout l’argent récolté a été reversé au refuge d’Oisemont. Une action qui a été très bénéfique pour l’organisme de sauvetage : « Elles ont fait plusieurs brocantes les dimanches et le bénéfice de ces brocantes a permis d'acheter : croquettes, boîtes de pâtés, laits pour chats, et de magnifiques jouets pour chiens et chats », témoignait un porte-parole sur les réseaux sociaux.

Les internautes admiratifs

Sous la publication, dans la section des commentaires, Léa et Lola ont été chaleureusement saluées par les internautes : « Une très belle initiative pour des jeunes filles aux grands cœurs, vous pouvez être très fière de vous mesdemoiselles », écrivait une personne, « En effet, nous les avons rencontrées à la brocante d'Incheville et nous avons maintenant de jolis sachets de lavande qui embaument la maison. Bravo pour votre initiative », partageait une femme, qui a eu le plaisir de les croiser et de les soutenir.

Les animaux d'Oisemont sont chanceux de pouvoir compter sur leurs 2 anges gardiens !