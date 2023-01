La générosité d’une petite fille permet à un refuge de recevoir un afflux de dons

A Place To Bark est un centre d’adoption et d’accueil pour chiens basé à Portland, aux États-Unis. Ce refuge qui existe depuis plus de 20 ans a dernièrement rencontré des troubles financiers. Bernie Berlin, la fondatrice, explique qu’il est de plus en plus rare de trouver des bénévoles et de recevoir des dons, rapporte News Channel 5.

Mais contre toute attente, l’année 2023 a démarré du bon pied pour A Place To Bark, et rien de tout cela n’aurait été possible sans le grand cœur de la petite Lila Stephens. Cette jeune fille de 7 ans a décidé d’offrir l’argent de sa tirelire au refuge pour chiens (soit environ 25 €).

« Ne sous-estimez jamais le pouvoir d’un enfant au grand cœur ! »

Bernie a rencontré Lila et sa maman, Samantha, lors d’un évènement d’adoption dans la ville de Franklin. La générosité de la jeune fille a été partagée sur les réseaux sociaux, et depuis, les internautes ont fait preuve d’un engagement inattendu.

News Channel 5

En effet, bon nombre d’entre eux ont décidé d'égaler le don de Lila pour aider A Place To Bark. « La petite offrande de Lila s’est transformée en un énorme cadeau, qui permet de payer les factures du refuge. Cette jeune fille est une véritable source d’inspiration » s’est exprimée Bernie.

En quelques jours, des dizaines de donateurs inconnus se sont manifestés, et aident Bernie à mener à bien la passion qui lui tient le plus à cœur. Elle a déjà récolté près de 1000 €. « Je suis tellement reconnaissante envers Lila et ses parents. Nos enfants sont le futur pour les animaux dans le besoin. »

A lire aussi : Une fille atteinte d'une maladie rare voit sa vie changer grâce à un chien spécialisé

Le combat de la jeune fille et d’A Place To Bark ne s’arrête pas là. Les internautes continuent d’apporter leur pierre à l’édifice, dans l’espoir de sauver le plus de chiens possible.