Des écoliers réalisant d'adorables dessins d'animaux de refuges pour les aider à trouver une famille (vidéo)

Pour donner un peu plus de visibilité aux chats et aux chiens d’un refuge, et ainsi augmenter leurs chances de trouver une famille aimante, les élèves d’une école élémentaire ont pris part à un beau projet. Il s’agissait pour eux de dessiner ces animaux et d’énumérer les raisons pour lesquelles ils méritent d’être adoptés.

Au refuge de la Michigan Animal Rescue League (MARL) comme dans tant d’autres structures d’accueil, on a souvent bien du mal à faire adopter les chiens et les chats qui y vivent, alors que les arrivées sont sans cesse plus nombreuses. Le plus difficile est de trouver des familles pour les pensionnaires qui ont des besoins spécifiques ou qui appartiennent à des races souffrant de préjugés.

A la MARL, justement, bon nombre d’animaux font partie de ceux-là. Ils sont malades, en situation de handicap ou ont une apparence qui les dessert, alors qu’en fait, ces créatures ont énormément d’amour à offrir et de bonheur à partager.



@mi_animalrescueleague / TikTok

Pour les aider à se faire connaître et faire en sorte que leurs chances de goûter aux joies de l’adoption soient meilleures, l’association basée à Pontiac, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis), s’est jointe à une école locale dans le cadre d’un projet scolaire.



@mi_animalrescueleague / TikTok

Ce sont les élèves de CE1 de l’école élémentaires de Lakewood qui ont été appelés à y participer. Sous la direction et l’œil bienveillant de leur institutrice, Mlle Lescoe, les écoliers se sont évertués à réaliser des dessins représentant les chiens et les chats du refuge.

Des portraits qu’on leur avait demandé d’accompagner de petits textes où ils présentaient ces animaux et expliquaient pourquoi ils devaient être adoptés.

Des travaux particulièrement touchants

Ce que nous fait découvrir une vidéo postée sur TikTok par la Michigan Animal Rescue League et relayée par PetHelpful. On y voit quelques-unes de ces jolies réalisations, ainsi que les canidés et les félins les ayant inspirées. Chat atteint de cécité, chien borgne, Pitbulls et matous à la robe noire figurent parmi eux. Ce sont autant d’animaux qui ont plus de mal que les autres à susciter l’intérêt des adoptants en raison des clichés qui les entourent.

On peut citer Bubba, croisé Pitbull / Bulldog de 8 mois dont on avait dû retirer un œil après son abandon :

A lire aussi : Une chatte errante et affamée tente d’attirer l’attention d’une jeune femme pour quitter la rue à tout jamais (vidéo)

Ou Olaf, ce chat aveugle sauvé lors d’une tempête de neige et décrit comme amical et affectueux :