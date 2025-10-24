À plus de 25 ans, cette adorable petite chienne devient le deuxième toutou le plus âgé au monde

C’est un fait, nos animaux de compagnie ne vivent pas aussi longtemps qu’on le souhaiterait. C’est d’autant plus vrai pour les chiens, dont l’espérance de vie dépasse très rarement les 15 ans. Pourtant, la petite Lilly a battu tous les records ! Elle qui a bien mal commencé sa vie mène aujourd’hui un quotidien de qualité auprès de son humaine… et ce depuis 25 ans !

Lilly est une véritable force de la nature ! Abandonnée en 2000, peu de temps après sa naissance, la petite chienne a été recueillie par Anna Cutrupi sur une aire d’autoroute menant à la Reggio di Calabria dans le sud de l’Italie. Depuis, elle vit au sein de la famille dans la ville de Torre Annuziata, près de Naples. Le plus beau ? Malgré son âge extrêmement avancé et quelques petits soucis de santé, la petite chienne vit toujours ! À 25 ans et 8 mois environ, elle est donc le second chien le plus âgé au monde, juste derrière un autre toutou prénommé Spike, vieux de 2 mois de plus seulement. Dans les colonnes du Daily Mail il y a un an, l’humaine de Lilly affirmait que la boule de poils était choyée par tout son entourage et qu’elle était d’un soutien inestimable. “Lilly est comme une fille pour moi, et elle parvient à ne pas me faire sentir seule, surtout après la perte de mon mari”, a-t-elle déclaré aux médias italiens.

© Torresette News

Une place dans le livre des records

Le 1er janvier 2024, lors de son interview pour le média britannique, Anna racontait avoir à cœur de fêter chaque anniversaire de sa chienne avec un bon gâteau préparé par ses soins. “Son âge est une réussite qui mérite d’être célébrée comme il se doit”, affirmait-elle. Si Lilly a aujourd’hui 25 ans en âge canin, selon les vétérinaires, cela correspondrait à plus de 115 ans en années humaines ! Un chiffre remarquable et absolument exceptionnel que peu de toutous sont capables d'atteindre… Le dernier en date était Bobi, un chien portugais qui est décédé à, semble-t-il, 31 ans !

© Napoli Corriere

“Elle est pleine de vie”

Mais qu’est-ce qui explique donc la longévité extraordinaire de Lilly ? Selon sa maîtresse, ce serait lié à son régime à base de poisson et de viande en conserve, mais surtout à tout l’amour qu’elle reçoit au quotidien depuis 25 ans. “Elle a sans aucun doute son âge, mais elle est en bonne santé et pleine de vie”, a-t-elle expliqué. Rocco, Ausilia et Roberta, les enfants de la vieille dame, sont d’ailleurs les premiers à demander des nouvelles de Lilly à chaque appel téléphonique !