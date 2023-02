Nouveau record du monde de longévité pour un chien : Bobi vient de battre un record vieux de 84 ans !

Le record de longévité canine n’appartient plus à Bluey, Bouvier Australien décédé en 1939. Le nouveau doyen mondial des chiens s’appelle Bobi et il vit au Portugal. Il vient d’entrer au célèbre Livre Guinness des records.

Bobi vient officiellement de battre le record de Bluey, qui s’était éteint en 1939 après avoir vécu 29 ans et 5 mois. C’est ce qu’a annoncé le Livre Guinness des records sur son site web ce jeudi 2 février.



Bobi est âgé de 30 ans et 267 jours. Il est né le 11 mai 1992 parmi une portée de 4 chiots, tous mâles, et avait bien failli décéder de manière précoce et cruelle. Son maître Leonel Costa, 38 ans, raconte en effet que son père était chasseur et qu’il avait toujours un grand nombre de chiens dans la propriété familiale, située dans la commune rurale de Conqueiros à Leiria (ouest du Portugal).



Sa survie miraculeuse alors qu’il venait de naître

Les parents de Leonel avaient décidé de mettre fin à l’existence des chiots nouveau-nés en les enterrant, car ils avaient déjà de nombreux canidés. A l’époque, cette pratique abominable était assez courante. Les 3 frères de Bobi avaient donc hélas perdu la vie, mais ce dernier avait été oublié lorsqu’ils étaient venus les chercher dans la grange. Leonel et ses frères s’en étaient aperçus et avaient décidé de garder le secret.

Quand leurs géniteurs s’en étaient rendu compte quelques semaines plus tard, il était trop tard ; Bobi avait ouvert les yeux, ce qui, selon la tradition, les empêchait de s’en séparer.

Le chien mène donc depuis une belle et longue vie, et sa famille espère le voir fêter son 31e anniversaire en mai prochain.

Libre depuis toujours

Le Livre Guinness des records précise que Bobi est un Rafeiro de l'Alentejo, ou Mâtin de l'Alentejo, une race reconnue par la FCI (Fédération Cynologique Internationale) et traditionnellement élevée pour la garde de troupeaux.



Sa date de naissance a été confirmée par les instances officielles, notamment le service vétérinaire de la municipalité de Leiria et la SIAC, base de données autorisée par le gouvernement et gérée par le syndicat des vétérinaires.

Leonel Costa ajoute que Bobi n’a jamais été attaché ni tenu en laisse. Il a toujours évolué librement dans la ferme et les bois environnants. Il explique qu’il est en bonne santé pour son âge, même s’il n’a évidemment plus la mobilité ni la vision d’antan.