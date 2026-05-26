A Perpignan, une femme jette volontairement son chien par la fenêtre de son appartement mais de courageux passants parviennent à le sauver

Souffrant de fractures après avoir été jeté d’un immeuble, un chien désormais nommé Milou va finalement pouvoir être opéré grâce à la mobilisation d’une association et aux premiers élans de solidarité. Une plainte pour maltraitance et négligence animales doit être déposée.

Ils n'imaginaient certainement pas la tournure que leur promenade sur le boulevard Henri Poincaré, à Perpignan (66), allait prendre. Le dimanche 24 mai, aux alentours de 17 heures, des passants ont été stupéfaits et choqués de voir un chien tomber du premier étage d'un immeuble. La chute ne serait pas accidentelle ; il aurait été jeté par les personnes qui étaient censées le protéger et prendre soin de lui.

Ces témoins ont essayé de retrouver la famille du canidé via les interphones de la résidence. « Une dame aurait confirmé qu’il s’agissait de son chien mais qu’elle n’en voulait plus. Elle a laissé ses coordonnées "au cas où il fallait signer des papiers d’abandon" », raconte Marie-Claude Morel, présidente de l'association Masepo, à L'Indépendant qui rapportait ces faits le lundi 25 mai.

Le quadrupède a ensuite été emmené chez le vétérinaire, qui n'est autre que le praticien référent de ladite association.

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Francoise Caillaud / Facebook

L'examen a révélé des fractures au niveau du bassin et d'une patte. Des lésions nécessitant « une opération complexe que notre vétérinaire n’est pas en capacité de faire. Il faut passer par un spécialiste. L’association a lancé des devis, notamment du côté de Narbonne », explique Marie-Claude Morel à L'Indépendant.

Masepo a prévu de déposer plainte aujourd'hui mardi par le biais de son avocate Françoise Caillaud pour maltraitance et négligence envers un animal. C'est d'ailleurs cette dernière qui a dénoncé les faits et partagé des photos du chien sur Facebook après sa prise en charge.

Le chien n'était même pas identifié, ni vacciné

L'animal n'étant ni identifié, ni vacciné, c'est Masepo qui l'a enregistré à son nom dans la foulée de sa prise en charge. Elle a décidé de l'appeler Milou, en raison de sa ressemblance avec le fidèle compagnon de Tintin.

Pour financer ses soins, l'association a lancé un appel aux dons. Ses ressources, mises à mal par un récent sauvetage particulièrement coûteux, ne lui permettent pas de régler seule la totalité de la facture.

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D'après les dernières nouvelles partagées hier sur la page Facebook de Masepo, Milou devrait être opéré le jeudi 27 mai par un chirurgien orthopédique. Le chien observera ensuite une période de convalescence de 6 semaines.