À peine arrivé dans sa nouvelle maison, ce chiot connu comme étant le plus sage dévoile son vrai visage (vidéo)

On dit souvent que les apparences sont trompeuses, à tort ou à raison. Dans le cas de Lola, une jeune chienne, elles l’ont réellement été. La boule de poils, d’un tempérament très calme à l’élevage, s’est totalement déchaînée en arrivant dans sa nouvelle maison. Une dualité qui a beaucoup amusé son propriétaire et les internautes.

Attitude réservée, minois timide et discrétion, Lola est apparue comme étant la chienne la plus calme de son élevage lorsque son propriétaire actuel est venu lui rendre visite. Néanmoins, derrière ce visage d’ange se cachait une véritable tempête qui s’est dévoilée quelque temps après qu’elle a intégré sa nouvelle maison .

Le maître de Lola, qui lui a dédié le compte @lolathegoldendogo sur Instagram, a visité un élevage de Golden Retriever dans le but d’acquérir une nouvelle boule de poils. Sur place, les chiots étaient très agités et sautaient partout dans l’enclos, à l’exception de Lola, comme l’a fait remarquer Newsweek .

@lolathegoldendogo / Instagram

Un double visage

La chienne semblait bien plus timide que ses congénères, ce qui a touché l’homme venu lui rendre visite. Il a donc jeté son dévolu sur elle et a préparé son arrivée à la maison. Quelque temps plus tard, il est allé la chercher et la jeune chienne a découvert sa nouvelle maison. Au départ, elle est restée calme et discrète chez elle, mais ce n’était qu’une façade, « une blague », selon son propriétaire.

En effet, après avoir pris ses repères et s’être installée, elle a commencé à dévoiler sa véritable personnalité , aux antipodes de celle qu’elle avait fait transparaître au cours des derniers jours. Le toutou était en réalité une tornade, une boule d’énergie qui emportait tout sur son passage. Son propriétaire a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il met en évidence le clivage entre le comportement de Lola au départ et par la suite.

Son humain s’est beaucoup amusé de la voir ainsi, tout comme les internautes, qui ont rédigé des commentaires dans la section dédiée : « Les Golden Retrievers sont totalement chaotiques lorsqu’ils sont chiots », assurait un utilisateur de la plateforme, « Ça m'est arrivé. Il a dormi sur tout le chemin de la maison et il était très détendu pendant une journée… Nous étions inquiets en pensant qu’il dormirait tout le temps, il nous a prouvé le contraire très vite ! », témoignait une autre personne.

Heureusement, le propriétaire de Lola l’aime de façon inconditionnelle, qu’elle soit calme ou surexcitée !