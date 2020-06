Libéré de la chaîne qui le tenait prisonnier, ce chien laisse sa véritable personnalité exploser

Même si elle ne se laissait pas facilement approcher, Dolly n’attendait visiblement qu’une seule chose : qu’on lui donne de l’amour. Grâce à Hope for Paws, elle a désormais une famille après une longue période d’errance et de peur.

Dès que l’équipe de Hope for Paws, association californienne venant en aide aux canidés en détresse, a appris qu’un chien avait besoin d’être sauvé, elle s’est rendue sur les lieux pour lui porter secours.

L’animal en question survivait dans la rue. En le voyant, les bénévoles ne pouvaient pas savoir s’il s’agissait d’un mâle ou d’une femelle, tant son poil était sale et emmêlé, rapporte The Dodo. Le quadrupède semblait terrifié. Il l’a été encore plus lorsque les gens de Hope for Paws ont sorti la laisse lasso. C’est là que l’un d’eux lui a parlé : « personne ne te fera plus aucun mal désormais. »

Des paroles qui, comme par magie, ont totalement changé l’attitude du chien, devenu beaucoup plus détendu. C’est aussi à ce moment là qu’ils ont pu en déterminer le sexe ; c’était une chienne. Puis ses sauveurs se sont mis à la caresser doucement. Un moment qu’elle a pleinement apprécié. C’était clairement quelque chose qu’elle n’avait pas connu depuis fort longtemps. Les bénévoles l’ont appelée Dolly.

Tout de suite après l’avoir arrachée à la rue, ils l’ont emmenée se faire toiletter. La transformation a été spectaculaire après quelques coups de tondeuse et un bon bain. La métamorphose n’était pas que physique, puisque, grâce à The Forgotten Dog Foundation, Dolly a trouvé une famille d’adoption auprès de laquelle elle a laissé s’exprimer sa véritable personnalité, joueuse, tendre et pleine de vie.

Voici le sauvetage de la chienne Dolly par Hope for Paws en vidéo :

