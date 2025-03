À la suite d’un signalement, des sauveteurs se rendent dans une maison et découvrent une chienne gravement négligée qui découvre enfin l'espoir

Au début du mois de janvier dernier, Natalie Harrington, membre des services animaliers du comté de San Diego (États-Unis), a fait une rencontre déchirante au cours d’une visite. Un Malinois nommé Eagle souffrait sur place à cause d’une blessure très grave que son propriétaire avait minimisée. L’animal a été pris en charge et une intervention chirurgicale a été nécessaire pour le sauver.

Natalie n’était pourtant pas venue pour Eagle au départ. Elle avait reçu un signalement concernant une maison de Morena View Drive. Un résident indiquait qu’un chien avait été empoisonné sur place, rapportait The San Diego Union Tribune. Toutefois, la sauveteuse n’a pas constaté une telle situation en arrivant sur les lieux. Quelque chose d’autre l’a néanmoins interpellée.

San Diego County Animal Services

Un état catastrophique

Son regard s’est vite tourné vers Eagle, qui vivait dans la maison et souffrait d’une blessure grave au niveau de la patte. Il était évident qu’il avait besoin de soins médicaux en urgence et que la douleur était devenue insupportable : « Elle souffrait tellement qu’il lui était très difficile d’interagir avec les gens et de leur faire réellement confiance », partageait Natalie.

Cette dernière, qui n’avait pas encore la possibilité d’intervenir aux yeux de la loi, a d’abord proposé au maître d’Eagle de se rendre chez le vétérinaire au plus vite. Malheureusement, l’individu était dans un déni total et 3 jours plus tard, le chien n’avait toujours pas reçu de soins. Pire encore, son propriétaire minimisait sa blessure en indiquant qu’il s’agissait simplement « d’une patte douloureuse ».

Un nouveau corps pour un nouveau départ

Eagle a été saisie par les services animaliers et conduite chez un vétérinaire. Ce dernier a examiné sa patte et a vite conclu qu’il était nécessaire de l’amputer pour sauver la vie du quadrupède. La chienne a donc été opérée rapidement et s’est retrouvée avec une patte en moins. Ses souffrances se sont atténuées et ses bienfaiteurs l’ont découverte plus joyeuse et affectueuse.

Ses sauveteurs espèrent qu’à l’issue du procès de son maître, accusé de négligence, Eagle pourra être placée à l’adoption et trouver une nouvelle famille qui prendra soin d’elle cette fois-ci.