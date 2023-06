Un nouveau départ pour King, chien patient ayant passé plus de 500 jours au refuge

Après avoir attendu 563 jours entre refuge et famille d’accueil, un chien a enfin rejoint un foyer aimant pour toujours. Les nouveaux propriétaires de King avaient perdu leur ami canidé 6 mois plus tôt et s’estimaient prêts à ouvrir leur cœur à un autre animal.

La patience de King et de tous ceux qui s’occupaient de lui a enfin été récompensée. Ce chien a, en effet, été adopté après un an et demi d’attente, rapportait NBC10 Philadelphia le mercredi 7 juin.

Cet adorable toutou âgé de 8 ans avait été pris en charge par la Brandywine Valley SPCA, association dont le refuge est situé à West Chester dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis). Il s’agit d’une structure d’accueil qui ne pratique pas l’euthanasie, contrairement à tant d’autres dans le pays.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

Dernièrement, King vivait en famille d’accueil, celle d’un homme au grand cœur prénommé Dan. Celui-ci racontait notamment que, lorsqu’il était allé chercher le chien au refuge, le quadrupède voulait s’asseoir sur ses genoux dans la voiture. Comme Dan conduisait et que cela aurait donc été dangereux, il lui avait demandé de regagner sa place et d’y rester. King avait parfaitement obéi et était resté sagement assis sur le siège passager durant tout le trajet.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

Dan savait dès lors qu’il allait avoir affaire à un compagnon d’exception. Chose que King avait confirmée par la suite, se montrant très affectueux et s’étant rapidement adapté à son nouvel environnement. Il avait vite et facilement intégré les bases de la vie à la maison.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

« Déjà tant de cœur et de rires » grâce à King

La Brandywine Valley SPCA a annoncé le mardi 6 juin sur sa page Facebook une merveilleuse nouvelle à son sujet ; King a rejoint sa famille pour toujours.

Ses maîtres suivaient son histoire depuis un certain temps. Leur chien est décédé en décembre dernier, et ils se sentaient désormais prêts à en adopter un autre. « Ma maison était désespérément vide. King y ramène déjà tant de cœur et de rires », a confié son adoptant.

Le placement de King a été facilité par le paiement des frais de son adoption par la famille de Thomas Shutt, étudiant décédé subitement à l’âge de 25 ans et qui aurait fêté son 31e anniversaire cette année. Par ce geste, elle souhaitait honorer sa mémoire.