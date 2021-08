Des hommes salués comme des héros par l'émir de Dubaï après avoir sauvé la vie d'une chatte en gestation (vidéo)

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, homme d'État émirien, a été impressionné par une vidéo montrant le sauvetage d'une chatte enceinte, tombant d'un immeuble à Dubaï. Les sauveteurs ont été salués comme des héros.

Le 24 août dernier, Deira, un quartier de la ville de Dubaï, a été le lieu d'une scène héroïque qui a impressionné l'émir en personne. Une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre comment des passants ont porté secours à une chatte.

Cette dernière était coincée au bord d'un balcon au deuxième étage d'un immeuble, avant d'être victime d'une chute de plusieurs mètres. Pour amortir le choc et éviter qu'elle ne s'écrase sur le sol, ses sauveurs ont tendu une couverture juste en-dessous d'elle.

Après avoir atterri plus ou moins en sécurité, l'animal, qui attendait des petits, s'est laissé caresser par le trio.

Proud and happy to see such acts of kindness in our beautiful city.

Whoever identifies these unsung heroes, please help us thank them. pic.twitter.com/SvSBmM7Oxe