Un chien errant terrifié par un feu d'artifice se réfugie dans un magasin où un client se prend d'affection pour lui

En Thaïlande, un chien errant a été adopté après avoir été réconforté par un client étranger dans une boutique alors qu’il fuyait un feu d’artifice, rapporte le média local The Nation ce mercredi 29 janvier.

Cela s’est passé le mardi 28 janvier dans le district de Sattahip, dans la province de Chonburi, à environ 180 kilomètres au sud de la capitale Bangkok.

C’est une triste réalité ; les feux d’artifice et les pétards sont traumatisants pour nos amis canins. Dès que ceux-ci les entendent exploser, une peur panique s’empare d’eux, et pour certains, la situation déclenche une fugue qui peut parfois virer au drame.

Fort heureusement, cela n’a pas été le cas pour le chien errant dont il est question ici et sa mésaventure a même débouché sur une très bonne nouvelle pour lui.

Le quadrupède venait d’être surpris par un feu d’artifice tiré dans le quartier à l’occasion du Nouvel An chinois. Après être entré dans le premier magasin qu’il a trouvé, il s’est recroquevillé entre l’un des rayons et un distributeur de billets.



The Nation

Les employés de l’établissement ont tenté de le rassurer et de le faire sortir de sa cachette, mais il refusait de les rejoindre et tremblait.

Joe le sauveur

Une demi-heure plus tard, un client est entré. D’origine américaine et prénommé Joe, il s’est dirigé vers l’animal et lui a proposé quelques morceaux de pain saucisse qu’il venait d’acheter. Une friandise à laquelle le chien n’a pas résisté et qui l’a amené à se détendre.



The Nation

Joe a ensuite quitté les lieux, pensant que sa mission était terminée. Toutefois, alors qu’il enfourchait sa motocyclette, le canidé l’a suivi et a essayé de grimper sur le deux-roues. Il n’en fallait pas plus pour convaincre son nouvel ami de l’emmener chez lui et de l’adopter.



The Nation

Les membres du personnel du magasin assurent n’avoir jamais vu ce chien auparavant. L’un d’eux pense qu’il avait fui un autre feu d’artifice dans l’une des communes voisines avant son arrivée.

The Nation