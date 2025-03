À force de passer trop de temps avec ses amis félins, ce Cane Corso se comporte comme un chat (vidéo)

Avec leur physique de Titan et leur regard perçant, les Cane Corso ont de quoi effrayer. Pourtant, la plupart sont de véritables crèmes et une vidéo postée sur les réseaux sociaux vient le prouver. L’un de ces toutous, qui n’a absolument pas conscience de l’image qu’il dégage, s’est presque transformé en chat aux côtés de ses amis félins !

Le 15 mars dernier, sur les réseaux sociaux, les internautes ont fondu devant une vidéo pour le moins adorable. En la visionnant, ils découvraient des chats et leur grand ami canin, de race Cane Corso. Ce dernier semble avoir oublié sa nature profonde, car il calque le comportement de ses copains moustachus depuis qu’il passe du temps avec eux.

À première vue, notre instinct nous pousserait plutôt à nous méfier du toutou, dont la stature est particulièrement impressionnante. Les chiens d’une telle race peuvent atteindre jusqu’à 70 centimètres pour les mâles et peser une cinquantaine de kilos. Celui présent sur la vidéo a la particularité d’avoir les oreilles coupées, pratique strictement interdite en France et qui confère un aspect d’autant plus inquiétant à l’animal.

@thegoodhype / TikTok

Un chien plein de douceur

Pourtant, sous ses airs de molosse, la boule de poils cache un cœur très tendre. Elle est amicale et s’est prise d’affection pour les chats de la maison. Elle passe beaucoup de temps avec les uns et les autres, oubliant presque qu’elle est un chien. En effet, ses propriétaires ont remarqué que le Cane Corso avait fini par adopter quelques comportements félins.

Dans un clip partagé sur TikTok et relayé par Parade Pets, le grand chien apparaît d’abord allongé à côté d’un chat. Ils sont tous les 2 installés de la même façon, ce qui rend la situation amusante. Le canidé est ensuite filmé dans une multitude de postures faisant penser à celles qu’adoptent généralement les chats. Il s’amuse aussi avec les jouets de ces derniers, ou encore fait sa toilette avec précaution.

Cet adorable Cane Corso n’est définitivement pas un molosse. L’adage qui préconise de ne pas se fier aux apparences pour émettre un jugement n’a jamais été aussi vrai !