À Arras (62), un village du "Bien-être animal" a été créé pour sensibiliser après un acte de cruauté survenu 7 mois plus tôt

Il y a 7 mois, lors d’une inauguration au pied d’un immeuble d’Arras (Pas-de-Calais), une femme avait jeté ses 2 chats par sa fenêtre. Par chance, ils avaient été sauvés par la présence de tonnelles sur lesquelles ils avaient atterri. Afin de sensibiliser les habitants de la commune, un village du “Bien-être animal” a eu lieu le 28 mai au pied de ce même immeuble, par le bailleur social Pas-de-Calais Habitat.

Un acte de cruauté honteux

Comme le rappelait le média ICI Nord , cet événement est en lien avec les faits qui se sont déroulés en novembre 2025. C'est à cause d'un acte de cruauté survenu dans le quartier ouest de la commune d’Arras que le bailleur social Pas-de-Calais Habitat a décidé d’organiser un événement en mai 2026.

En effet, il y a 7 mois, au cours de l’inauguration célébrant les travaux d’aménagement autour de la tour Cézanne à Arras, un incident a eu lieu. Alors que de nombreuses personnes étaient présentes, dont le maire de la ville, Frédéric Leturque, une habitante de l’immeuble a commis un coup de folie. Sans que personne ne sache ce qui l’y a poussée, elle a jeté ses 2 chats, l’un après l’autre, par la fenêtre de son appartement situé au 5e étage. Les 2 félins n’en étaient sortis indemnes que grâce à la présence de tonnelles qui abritaient l’événement. Interpellée par la police municipale, la femme a fait l’objet d’une plainte déposée par le Président de la Communauté d’Arras et le président Pas-de-Calais Habitat.

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Ville d'Arras / Facebook

Un événement de sensibilisation

C’est après cet acte odieux que le bailleur social Pas-de-Calais Habitat, gestionnaire des logements de la tour Cézanne, a décidé d’organiser un village du “Bien-être animal” ce 28 mai 2026 au pied de ce même immeuble. Le but de cet événement ? Sensibiliser les résidents aux bons comportements à adopter à l’égard des animaux. Ainsi que le précisait un post publié sur le compte Facebook de la ville d’ Arras , « Le choix de ce lieu n’est pas anodin. Il fait écho aux actes de maltraitance animale qui s’y sont produits récemment et rappelle l’importance de poursuivre les actions de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement autour de la cause animale ».

Le bien-être animal au coeur de cette action

Au cours de cet après-midi, les nombreux visiteurs ont rencontré « des professionnels et passionnés engagés afin d’échanger autour du bien-être animal, découvrir de nombreux conseils et partager des expériences enrichissantes » comme le précisait la publication. Un événement mettant les animaux à l’honneur et rassemblant des personnes sensibles à la cause animale, dans une ville où la fourrière recueille encore chaque année 1 500 animaux, comme l'indiquait ICI Nord.

Le bailleur social Pas-de-Calais Habitat a également pu récolter quelques témoignages évoquant l’importance des animaux aux yeux des personnes présentes : « les animaux font partie de nos vies et qu’il est important de mieux comprendre leurs besoins » affirmait l’une d’entre elles. Et certaines expliquaient aussi ce qui les avait poussées à venir à cet événement : « Parce qu’on apprend toujours quelque chose et qu’on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui existe autour du bien-être animal », « Les échanges, les conseils et le fait que ce soit organisé directement au cœur du quartier ».

Info Woopets : que faire si je constate un acte de maltraitance animale ?

Les actes de maltraitance sur les animaux sont punis par le code pénal. Qu’il s’agisse de privation de nourriture, d’absence de soins, d’abandon ou de maltraitance physique provoquant des blessures ou des souffrances, le Gouvernement a renforcé les dispositifs de signalement.

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