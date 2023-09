Jetés d'une voiture en marche à l'âge de 5 jours, ces 2 chatons se sont battus pour leur survie

Il y a quelques semaines, une femme traversait un carrefour très fréquenté près de Duluth, en Géorgie (États-Unis), lorsqu’elle fut témoin d’un acte odieux. Un automobiliste a jeté un objet par la fenêtre de son véhicule, puis il a pris la fuite. La plupart des gens auraient continué à rouler, mais la bonne samaritaine, elle, a tout de suite su qu’elle devait s’arrêter.

Une découverte choquante

En s’approchant des lieux, elle a découvert que 2 minuscules chatons venaient d’être jetés au sol, comme de vulgaires déchets. Ils avaient moins de 5 jours, rapporte Cole & Marmelade. Par chance, elle a pu les ramener chez elle avant qu’il ne soit trop tard, puis elle s’est occupée d’eux toute la nuit.

La femme au grand cœur les a nourris au biberon toutes les 2 heures, et dès le lendemain matin, elle a demandé de l’aide aux bénévoles de la région. L’association Planned PEThood of GA a pris le relais, signalé l’acte de cruauté auprès de la police, puis s’est chargée de prendre soin des 2 adorables chatons.

« Bien que cette histoire soit triste, le sérieux avec lequel cette affaire sera traitée est rassurant, ont déclaré les bénévoles. Justice sera rendue à ces petits chatons innocents ! » Suite à cela, les 2 rescapés ont été baptisés Case et Mazda.

Une famille d’accueil aimante

Ils ont rejoint le foyer d’accueil de Jeanne et Tiffany, une mère et une fille expérimentées dans le sauvetage de chatons. Là-bas, Case et Mazda sont restés en couveuse pendant un certain temps. Ils ont pu rester au chaud et reprendre des forces.

Planned PEThood of GA / Facebook

Leurs mères d’accueil, bienveillantes, ont travaillé sans relâche pour qu’ils puissent s’en sortir. Entretemps, de nombreuses personnes ont fait des dons via les réseaux sociaux pour que les chatons aient une chance de prendre un nouveau départ dans la vie.

Le plus beau des cadeaux

Grâce à ce dévouement exemplaire, Case et Mazda ont retrouvé toute leur santé et se sont offerts le plus beau des cadeaux : celui d’être adopté ensemble ! En plus, ils connaissaient déjà leur ange gardien : c’est la femme qui les a sauvés de la route qui a décidé de les adopter. Que demander de mieux ?

« Aujourd'hui, à l'âge de 8 semaines et après 2 mois passés dans une famille d'accueil, ils ont trouvé leur foyer pour toujours ! La gentille femme qui s'est arrêtée pour les sauver a décidé de les adopter », se sont réjouis les bénévoles de Planned PEThood of GA.

« Nous sommes très reconnaissants envers cette bonne samaritaine de s'être arrêtée pour aider ces chatons, et nous sommes ravis qu'elle les intègre à sa famille. Une très belle histoire d'adoption ! Une vie heureuse pour Case et Mazda (qui s'appellent maintenant Leia et Nova) », ont-ils conclu.