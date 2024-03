Une association découvre lors d'une campagne de stérilisation un chat identifié et recherché désespérément depuis 2 ans

Un chat perdu depuis des années et dont la famille habite désormais l’Hérault a été retrouvé par une association basée à Coursan dans l’Aude voisine, rapportait L’Indépendant.

Comme expliqué sur sa page Facebook, l’association Coursan Chats s’est donné pour mission de « repérer les chats errants, les capturer, les faire stériliser et identifier et de les relâcher sur le lieu de capture ». L’objectif d’une telle démarche est de garder le contrôle sur la population des félins des rues et ainsi contribuer à lutter contre leur maltraitance et la saturation des refuges.



Coursan Chats / Facebook

L’équipe de Coursan Chats peut d’ailleurs compter sur le soutien et la collaboration de la mairie dans l’accomplissement de cette tâche. Depuis 2019, 200 chats ont ainsi pu être stérilisés dans la commune via cette initiative.

Lors d’une campagne de stérilisation menée récemment par Coursan Chats, un chat qui n’était pas errant à l’origine a été restitué à ses propriétaires. L’intervention de l’association a eu lieu sur une propriété privée, où une importante colonie de matous et de minettes se développait.

Parmi ces chats, les bénévoles de Coursan Chats en ont remarqué un dont le comportement était bien différent de ceux affichés par ses congénères. Ce quadrupède à la robe noir et blanc n’était pas du tout effrayé à l’approche des intervenants et semblait même habitué au contact humain.

Sa propriétaire n’avait plus de nouvelles de lui depuis 2 ans

Le chat en question a alors été passé au lecteur de puce d’identification, qui a effectivement retourné un résultat. Ils ont ainsi obtenu les coordonnées de sa maîtresse, qui habitait Coursan par le passé, mais réside désormais à Béziers.

On imagine la surprise et la joie qu’a dû ressentir leur interlocutrice en apprenant la nouvelle, elle dont le chat s’était enfui lors du déménagement 2 années plus tôt.

Une fois de plus, l’identification a permis à une famille d’être à nouveau au complet après une longue et angoissante séparation.