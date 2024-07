Touchée par la disparition prématurée d’un chien qu’elle promenait, une ancienne bénévole du refuge collecte des fonds pour lui ériger un mémorial

Au refuge d'Eden Animal Rescue (EAR) près de Newbiggin, Penrith (Royaume-Uni), tout le monde connaissait Tank (ou Tanky comme on l’appelait affectueusement). Malheureusement, ce pensionnaire de longue date est décédé des suites d'une courte maladie en juin dernier. Profondément touchée par cette perte, une ancienne promeneuse bénévole souhaite aujourd’hui lui rendre hommage en collectant des fonds pour lui ériger un mémorial.

Une relation privilégiée

Tank est arrivé dans les chenils d'Eden Animal Rescue il y a 5 ans. Il y recevait régulièrement les visites de Sarah Harrison, une bénévole qui avait pris l’habitude de le promener. Un lien spécial a fini par se nouer entre le chien et la jeune femme qui continuait à l’emmener en balade chaque semaine, même lorsqu’elle a commencé un nouvel emploi.

Chesworth Communications

« Tank était une grande partie de nos vies et un vrai personnage », a-t-elle déclaré au News & Star. « C'était un chien adorable. Il était très apprécié du personnel et je me sentais honorée qu’il m’ait laissée être sa personne préférée. Il me faisait toujours sourire, ainsi que les autres. »

Un bel hommage

Sarah Harrison, qui adorait promener Tank, regrette aujourd’hui que le toutou n’ait jamais trouvé son foyer pour toujours. Peinée par sa disparition, elle aimerait faire un geste pour honorer sa mémoire, c’est pourquoi elle a lancé une collecte de fonds.

« C'était un chien très spécial et j'aimerais récolter 1 600 £ [(environ 1900 €)] pour un banc et un arbre commémoratifs sur mesure », a déclaré l’ancienne promeneuse de Tank. Il s’agit de créer « un endroit calme pour s'asseoir et réfléchir dans les chenils d'Eden Animal Rescue ».

« Tout montant collecté en sus de ce qui est nécessaire pour le banc et l'arbre sera reversé à Eden Animal Rescue and Dogs Trust », a précisé la jeune femme.

Cette jolie initiative a bien sûr été saluée par l’association de sauvetage. « Quand Sarah venait le chercher, on pouvait voir la joie sur son visage. Ils avaient un lien si spécial, et c'est un si bel hommage à Tank que Sarah prévoit », a déclaré Fran Flower de l'EAR. Une chose est sûre : personne n'oubliera ce gentil chien...