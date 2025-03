À 22 ans, cette chienne est considérée comme l’une des plus vieilles au monde

Sasha, une ancienne chienne errante, est certainement l’une des chiennes les plus âgées de son pays. La boule de poils, dont l’âge est estimé à 22 ans, est entrée dans la vie de sa propriétaire il y a presque 2 décennies et ne l’a plus jamais quittée depuis.

Il y a 19 ans, une femme nommée Linzi McLean faisait la connaissance de Sasha, une chienne retrouvée errante et récupérée par son grand-père. L'écolière était alors ravie d’avoir une nouvelle canine à ses côtés au quotidien et n’imaginait sûrement pas qu’elle y resterait des années plus tard.

L’histoire d’amitié entre Sasha et Linzi a commencé par hasard. Le grand-père de cette dernière a repéré une chienne dans un bus, rapportait l’Express. L’animal était monté seul et n’avait vraisemblablement nulle part où aller. Les autres passagers prévoyaient de le conduire dans un refuge, mais l’homme a préféré le garder avec lui pour lui offrir une seconde chance dans la vie.

Linzi McLean / SWNS

La rencontre d’une vie

Il l’a présenté à Linzi, qui a eu un véritable coup de cœur. À partir de ce jour, le lien entre les amies n’a cessé de se renforcer : « C'est le chien le plus fidèle que j'aie jamais connu, elle est très attachée à moi », affirmait la femme. Cette dernière n’était qu’une enfant à l’époque et a grandi avec le quadrupède.

Une décennie est passée, puis plusieurs années ont suivi et Sasha semblait traverser le temps comme si ce dernier ne l’impactait pas. Estimé âgé d’environ 3 ans à son arrivée chez Linzi, le toutou a récemment soufflé 22ème bougie. C’est un âge absolument remarquable pour un chien et sa propriétaire a sa petite hypothèse concernant la longévité de son amie canine : « Je pense que l'amour que j'ai pour elle, tout comme celui qu'elle a pour moi, lui a permis de continuer tout ce temps et de garder son cœur fort et en bonne santé », partageait-elle.

A lire aussi : Cette adorable chienne borgne se rend dans les maisons de retraite et répand le bonheur parmi les résidents (vidéo)

Malheureusement, puisque Sasha était une chienne errante à l’origine et qu’elle n’avait pas de micropuce, elle ne peut pas être considérée officiellement comme la chienne la plus âgée du Royaume-Uni. Il n’y a pas de preuves pour témoigner de son véritable âge. Linzi est toutefois très fière que la senior soit encore dans sa vie malgré son âge avancé et espère la garder à ses côtés encore de nombreuses années.