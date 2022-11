Elle tombe sur une chienne de 19 ans abandonnée et décide de lui offrir la retraite heureuse qu'elle mérite

Annie est au crépuscule de sa vie, mais elle a eu droit à un nouveau départ grâce à une jeune femme ayant décidé de tout faire pour que ses derniers jours soient faits de joie et de bonheur.

Une chienne sénior connaît la plus heureuse des fins de vie grâce à la personne qui a été touché par son histoire après son abandon, rapportait WFAA.

Lauren Siler habite Dallas dans l’Etat du Texas. Elle partage son logement avec sa meilleure amie Lisa Flores. Récemment, la jeune femme se trouvait à Anchorage en Alaska et s’apprêtait à prendre l’avion pour rentrer chez elle, quand elle est tombée sur la photo Instagram d’une chienne de 19 ans qui avait besoin d’une famille. La vue de ce « doux petit visage alors qu’elle était assise dans son pauvre petit box » l’avait totalement bouleversée.

Annie, la chienne en question, se trouvait au refuge des Dallas Animal Services. La croisée Labrador Retriever / Pitbull venait d’y être amenée par ses anciens propriétaires, d’après lesquels elle avait cessé de marcher et de s’alimenter.

Avant son retour au Texas, Lauren Siler a appris que l’association The Pawerful Rescue avait pris Annie en charge entretemps, mais qu’elle lui cherchait une famille d’accueil. Elle et sa colocataire ont aussitôt contacté l’organisation pour proposer de l’accueillir chez elles.

Une liste d’activités excitantes pour Annie

Annie a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison. Ses 2 bienfaitrices ont commencé à partager des photos d’elles sur Instagram, et le succès a rapidement été au rendez-vous. Le duo a établi une liste de choses à faire pour la chienne ; Annie a ainsi pu déguster des hamburgers, eu droit à une fête d’anniversaire ou encore pris part à un shooting photo professionnel. Elle a également fêté Noël et la Saint-Valentin bien loin de leurs dates normales, respectivement en juillet et en août.

La popularité de la chienne sénior ne cesse de grandir, à mesure que Lauren et Lisa partagent photos et vidéos d’elle sur le réseau social. Les cartes de vœux, dons et cadeaux lui parviennent de partout, même de l’étranger.

Par leur démarche, les 2 jeunes femmes espèrent encourager d’autres personnes à s’ouvrir aux chiens âgés, soit en les adoptant, soit en devenant leur famille d’accueil.

Annie, elle, continue d’enchaîner plaisirs et découvertes. Le vétérinaire avait dit aux bénévoles qu’elle n’avait qu’un mois à vivre, mais 4 mois plus tard, elle est toujours présente à leurs côtés.



