A 11 ans, cette chienne survit à une tumeur agressive grâce à une opération complexe et une aide inespérée

Lorsqu’un animal de compagnie reçoit un diagnostic grave, les décisions à prendre peuvent s’avérer complexes, notamment en raison de l’âge, du coût des soins ou des risques liés aux traitements. Une chienne de 11 ans atteinte d’une tumeur rare à la mâchoire a pu bénéficier d’une prise en charge salutaire grâce à une collaboration entre spécialistes vétérinaires et une fondation engagée dans la lutte contre le cancer animal.

Darla, croisée Terre-Neuve / Labrador Retriever, est un membre à part entière de la famille de Roger et Yolanda Gombert depuis plus d’une décennie. Le couple avait, en effet, adopté cette chienne séniore dans un refuge alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot.

Récemment, ses propriétaires avaient appris qu’elle était atteinte d’un améloblastome acanthomateux, une tumeur bénigne, mais localement agressive, rapportait DVM360 .

La maladie se développait dans sa mâchoire inférieure. Non traitée, elle risquait de s’aggraver, de lui causer des douleurs et de l’empêcher de se nourrir correctement.

Il y avait bien une solution, une intervention chirurgicale en l’occurrence, mais elle était risquée pour une chienne de 11 ans et coûteuse.



Les Gombert ont été orientés vers l’école vétérinaire de l’Université de Californie à Davis (Etats-Unis). Les spécialistes leur ont expliqué les spécificités de la maladie, la nature du traitement, ainsi que les chances de succès.

Pour la famille de Darla, la décision était difficile. “Devons-nous soumettre une chienne âgée, bien qu’active, à des procédures coûteuses et douloureuses ? À quel genre d’avenir pouvons-nous nous attendre, elle et nous ?”se demandait effectivement Roger Gombert.

Opération réussie et rétablissement total

Par chance, ce dernier et sa femme ont découvert qu’ils étaient éligibles à une aide proposée par la Petco Love Foundation, en partenariat avec Blue Buffalo Foundation. Le programme en question avait été créé pour soutenir financièrement les familles de chiens atteints de cancer.

L’opération a ainsi pu avoir lieu en avril 2025. Les chirurgiens vétérinaires de l’UC Davis ont réussi à retirer la totalité de la tumeur, et la mâchoire inférieure de Darla était quasiment inaltérée.

La chienne s’en est parfaitement remise et n’a même pas besoin de traitement supplémentaire. “Aujourd’hui, les seuls signes visibles de son opération sont un léger espace entre ses dents (d'où s'échappe parfois une croquette rebelle) et une tendance à baver un peu plus lorsqu'elle est excitée par les friandises“, indique l’UC Davis.