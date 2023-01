84 chiens sont retrouvés dans une maison particulièrement insalubre, où ils vivaient les uns sur les autres

Dans la ville de Smithville, aux États-Unis, des secouristes ont récemment été les témoins d’une véritable scène de désolation, rapportait le Monroe Journal. 84 chiens « mal nourris et négligés » ont été retrouvés dans une maison qui semblait laissée à l’abandon. Le décès du propriétaire, survenu quelques jours plus tôt, n’arrangeait rien à la situation.

Une fourmilière très insalubre

Les policiers du Monroe County Sherriff’s Office et les bénévoles de The Amory Humane Society ont fait le nécessaire pour sauver tous ces animaux. Ils vivaient dans des conditions terribles, et l’odeur dans la maison était absolument « insupportable », se remémore le shériff Kevin Crook. « Il y avait des excréments de chien et de la nourriture périmée partout dans la résidence » a-t-il écrit sur Facebook.

Les intervenants ne s’attendaient pas à surprendre autant d’animaux à l’intérieur. « La plupart d’entre eux étaient des Teckels croisés, et il y avait une dizaine de chiens de plus grande race » a ajouté Kevin Crook.

Tous vont pouvoir tourner la page désormais

Les rescapés ont été accueillis par l’équipe de The Amory Humane Society, mais ils étaient si nombreux qu’il était impossible pour les bénévoles de tous les héberger. Cependant, un formidable élan de générosité a pu être observé. Les dons ont afflué vers le refuge, et d’autres associations environnantes ont pu prendre en charge certains chiens, afin d’assurer au mieux leur rétablissement.

À ce jour, l’enquête suit son cours pour comprendre comment une telle situation a pu se dérouler. Tous ceux qui se sont mobilisés pour le sauvetage de ces animaux ont été remerciés pour leur bienveillance et leur héroïsme, qui ont permis de sauver bien plus d’une vie.