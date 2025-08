7 heures après son adoption, ce chien est ramené au refuge avec la fourrure rasée

Quand les sauveteurs de Kuno l’ont laissé partir avec ses nouveaux adoptants, ils étaient pleins d’espoir pour lui. Ils ont toutefois vite déchanté lorsque ces derniers l’ont ramené au refuge seulement quelques heures plus tard. Pire encore, l’animal avait la fourrure grossièrement rasée.

Même après de nombreuses années d’expérience, il y a des choses que les sauveteurs d’animaux ne peuvent expliquer. Les membres du centre d'adoption de Gangneung, en Corée du Sud, ont par exemple été confrontés à une situation totalement invraisemblable il y a quelques jours. L’un de leurs pensionnaires nommé Kuno, un croisé Samoyède et Chow-Chow, a été victime du comportement irresponsable d’une famille.

Les bienfaiteurs avaient pourtant accordé toute leur confiance à celle-ci, comme le précisait Must Share News. Ils avaient accepté son dossier et avaient pensé qu’ils pourraient être des propriétaires parfaits pour la boule de poils. Laquelle, d’une nature joviale et dynamique, semblait heureuse de quitter le refuge pour rejoindre sa maison.

@gn_adoption_center / Instagram

Un acte incompréhensible

Pourtant, tout ce bonheur et cet espoir d’une nouvelle vie n’étaient qu’éphémères. En réalité, il n’aura fallu que 7 heures pour que les nouveaux propriétaires du quadrupède décident de le ramener au refuge. Ils ont déclaré que Kuno ne s’entendait pas avec les autres chiens de la maison et ont préféré ne pas le garder pour éviter les conflits.

Le personnel a donc récupéré Kuno et, même s’il a jugé que ses adoptants auraient mieux fait de réfléchir davantage avant de décider de l’adopter, ils se sont montrés compréhensifs. Toutefois, ce n’était pas tout. Kuno est rentré avec une apparence totalement différente d’avant son départ. Les personnes qui l’ont accueilli lui ont rasé une partie du pelage de façon grossière et asymétrique.

A lire aussi : Ce Golden Retriever est si heureux d'avoir une petite soeur qu'il lui offre ce qu'il a de plus précieux (vidéo)

Par chance, l’animal n’a pas été blessé par son toilettage maison et n’a pas non plus montré de signe de tristesse lorsqu’il a été ramené au refuge. Il a conservé sa personnalité rayonnante qui le rend si unique. Toutefois, son apparence pourrait compromettre ses chances d’être à nouveau adoptée rapidement, car il a perdu la beauté de son pelage.

Heureusement, ce n’est que temporaire et ses sauveteurs ont publié des photos de lui avant l’incident pour que les adoptants ne s’arrêtent pas à son apparence actuelle : « Kuno est toujours brillant », assurait un porte-parole du refuge.