Un chien "errant" retrouve son beau pelage et la santé avec l'aide d'un bénévole, puis disparaît pour une bonne raison

Attristé par le sort d’un chien affamé et mal en point, un bénévole a pris l’habitude de le nourrir, mais sans pouvoir l’approcher. Quelques semaines plus tard, et alors que l’animal semblait mieux se porter grâce à lui, ce dernier s’est volatilisé. Le bon samaritain a fini par avoir des nouvelles réjouissantes de son protégé.

Ben Katzaman habite Bali en Indonésie. Récemment, il avait remarqué, dans un des villages de l’île, un chien errant qui avait grand besoin d’aide.

Le pauvre canidé faisait de son mieux pour survivre. Il avait perdu une grande partie de son pelage et était très maigre. Son état inquiétait Ben Katzaman, qui était déterminé à le secourir. « Il était affamé, effrayé et couvert de puces », dit-il à The Dodo. Toutefois, le quadrupède ne se laissait pas approcher ; il fuyait systématiquement.



Ben Katzaman et un voisin ont commencé à nourrir le chien, essayant ainsi de gagner sa confiance. Il reprenait progressivement du poids et il semblait aller bien mieux. « Nous avons vu son état s’améliorer de jour en jour. C’était réconfortant d’être témoin d’une telle transformation », confie-le bénévole.



Celui-ci était loin de s’attendre à ce que l’animal disparaisse du jour au lendemain. C’est pourtant ce qui s’est produit 3 semaines après leur première rencontre.

Ben Katzaman se demandait où le chien pouvait bien se trouver et s’il était hors de danger. Il a placardé et distribuer des affiches en espérant que quelqu’un reconnaisse l’animal et le contacte. « Malgré mes efforts, il n’y avait aucune trace de lui », regrette le jeune homme.

« Il est difficile de croire que c'est le même chien »

Jusqu’à cet appel inespéré dont l’auteur lui annonçait que le chien se trouvait à moins de 2 kilomètres de là. En fait, il avait retrouvé sa maison ; il avait déjà un nom, Bojess en l’occurrence, ainsi qu’une famille qui le cherchait désespérément depuis des mois.

Ben Katzaman était soulagé. Quand il a pu revoir Bojess, il était ravi de constater qu’il avait recouvré la santé et retrouvé sa belle robe originelle. « En le voyant maintenant, il est difficile de croire que c'est le même chien », dit son bienfaiteur.

Ben Katzaman est resté en contact avec les maîtres de Bojess et lui rend régulièrement visite. « La vie est imprévisible. Vous ne savez jamais quand vous aurez une chance de faire une différence », conclut-il.