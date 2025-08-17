5 jours après avoir fugué, un chien revient seul chez lui et apaise l’inquiétude de ses maîtres

Ce qui devait être des vacances reposantes s’est transformé en cauchemar pour une famille. Tandis qu’elle venait de déposer son chien chez un gardien avant de partir à l’étranger, elle a été informée qu’il avait fugué. De longues journées de recherche ont suivi, puis des voisins ont finalement localisé l’animal.

En confiant Kamiko, leur Chihuahua, à un pet-sitter de confiance, des habitants de Veauche (Loire), allaient pouvoir partir en vacances à Majorque (Espagne) l’esprit tranquille. Malheureusement, une heure seulement après le départ, ils ont été informés que la boule de poils avait fugué. 5 journées stressantes sont passées jusqu’à ce que l’animal pointe enfin le bout de son museau.

Kamiko devait séjourner chez un proche à Unias, soit à 10 kilomètres de la maison familiale, pendant l’absence de ses maîtres, précisait La Dépêche . Toutefois, il n’a pas vu cette séparation d’un bon œil et a voulu rejoindre ses propriétaires dès qu’ils sont partis.

© Pauline Braga

Un chien introuvable

Le petit chien a profité de l’inadvertance de ses hôtes, qui avaient omis de fermer le portail de leur maison, pour se faufiler à vive allure vers la rue. En quelques secondes seulement, il n’était plus là et n’a plus donné signe de vie par la suite. Des recherches fastidieuses se sont alors mises en place pour le retrouver, tandis que ses propriétaires ont été avertis de la situation.

La nouvelle a été désastreuse pour eux, qui ont eu beaucoup de mal à profiter de leurs vacances. Ils ne savaient si Kamiko se portait bien et s’il le reverrait un jour : « On a vécu l’enfer pendant 5 jours ! Tous les jours, on attendait des nouvelles du chien, mais rien. On pleurait tout le temps, on n'avait envie de rien faire », témoignait la propriétaire du quadrupède.

5 jours d’angoisse et de questionnements, qui se sont soldés par une nouvelle inattendue le 1er août dernier. Tandis qu’un voisin des propriétaires regardait vers chez eux, il a repéré un chien sur leur terrasse : C’était Kamiko ! A priori, le toutou avait parcouru plusieurs kilomètres et était rentré seul à la maison. Un soulagement immense pour ses maîtres, qui l’ont récupéré sain et sauf, bien que couvert de puces.

Sa disparition suscite quelques interrogations, notamment parce qu’il n’était ni déshydraté ni affamé après sa cavale. Il est possible que quelqu’un se soit occupé de lui, mais cela n’est qu’une hypothèse. Quoi qu’il en soit, Kamiko a pu retrouver ses proches et son logement.