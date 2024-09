Une chienne perdue lors des vacances parcourt 160 km pendant un mois pour retrouver ses maîtres ébahis

Parcourir 160 kilomètres en moins d’un mois et se retrouver à quelques bornes du domicile familial… C’est l’exploit à peine croyable qu’une chienne a réalisé après avoir fugué loin de chez elle.

Sandrine et Hervé Fontana, qui habitent près de Toulouse, étaient en vacances récemment et avaient confié leur chienne Tokyo aux parents d’Hervé à Oursbelille dans les Hautes-Pyrénées.

C’est là que le 10 août 2024, la femelle Berger Australien de 3 ans avait pris la fuite pendant une promenade après avoir été effrayée par un congénère.



Hervé Fontana / Facebook

Les recherches ont aussitôt été lancées. Le couple a parcouru, jour et nuit, des kilomètres à pied dans la commune bigourdane et celles voisines. Les Fontana ont également multiplié les annonces sur les réseaux sociaux. Sans résultat…

Près d’un mois plus tard et alors qu’ils commençaient à baisser les bras, ils ont enfin eu un motif d’espoir. Quelqu’un a, en effet, repéré Tokyo et l’a même prise en photo qu’il a partagée sur une page Facebook le 4 septembre. Chose incroyable, la chienne se trouvait alors à seulement 10 kilomètres de la maison de ses maîtres, du côté de Saint-Lys (31).

« J'avais du mal à y croire, car il y a 160 km qui séparent cet endroit du lieu où elle s'est enfuie », raconte Sandrine Fontana à La Dépêche du Midi, qui rapporte cette histoire hors du commun.

Elle et son mari se sont rendus à l’endroit indiqué. Ils n’ont pas revu Tokyo ce jour-là, mais ont concentré leurs recherches sur une ferme locale où l’animal avait déjà été vu récemment. Ses propriétaires ont pensé qu’elle avait de fortes chances d’y retourner pour trouver de quoi se nourrir. Ce qui s’est passé le lendemain leur a donné raison.

« Comme dans un film »

Le 5 septembre, « comme dans un film, elle est sortie d’un champ de maïs, relate sa maîtresse. J’en ai pleuré ».

A lire aussi : Un homme emmène ses Huskies faire du paddle board et provoque un joyeux chaos dans l'eau (vidéo)

Après l’émotion des retrouvailles, place aux interrogations. Comment Tokyo avait-elle pu parcourir une telle distance et surtout se retrouver si près du domicile ? Nul ne le sait pour le moment.

Pour Sandrine Fontana, Tokyo a peut-être bénéficié d’un petit coup de pouce de la part d’un être cher se trouvant au paradis des chiens. L’autre ami canin du couple est, en effet, décédé depuis peu d’un cancer. « On se dit que c’est lui qui l’a guidé jusqu’à nous », confie-t-elle.