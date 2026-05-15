5 chiens secourus dans un état de grave négligence chez leur propriétaire, dont un opéré pour retirer une chaîne incrustée dans son cou

En Floride, 5 chiens ont été sauvés d’un environnement insalubre, et leur propriétaire a été arrêté pour cruauté aggravée envers les animaux. La plus touchée, une chienne blessée par une chaîne incrustée dans son cou, a dû être opérée d’urgence et reste sous surveillance vétérinaire.

A Palatka en Floride (Etats-Unis), plusieurs chiens victimes de maltraitance ont été secourus par les adjoints du shérif local, l'un d'eux ayant dû être opéré pour les lésions causées par une chaîne trop serrée. Leur propriétaire a été interpellé, rapportait Forst Coast News le jeudi 14 mai.

Alerté au sujet de chiens détenus dans des « conditions déplorables » chez un individu, le bureau du shérif du comté de Putnam est intervenu sur les lieux hier matin. Les adjoints y ont effectivement découvert 5 canidés en grande détresse. L'un d'eux, une femelle, souffrait terriblement à cause d'un collier en chaîne profondément incrusté autour du cou.

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Putnam County Sheriff's Office

« Il était tellement serré et présent depuis si longtemps qu'il avait littéralement pénétré dans sa peau », a déclaré le shérif Homer « Gator » DeLoach III. L'intervention chirurgicale réalisée en urgence a permis de retirer le collier en toute sécurité.



Putnam County Sheriff's Office

« Nous espérons qu’elle pourra survivre à cette terrible épreuve, car malgré ses douleurs intenses, elle a laissé les agents du contrôle animalier et le personnel vétérinaire l’aider », a ajouté le shérif.

Ses 4 congénères étaient atteints de déshydratation et divers autres troubles. Ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin depuis leur prise en charge par le service de contrôle animalier du comté de Putnam.

Le propriétaire a été arrêté et sera jugé

Quant à leur détenteur, identifié comme étant Marcel Plowden et âgé de 40 ans, les forces de l'ordre ont procédé à son arrestation quelques heures plus tard alors qu'il rentrait chez lui.

Il devra s'expliquer devant la justice ; il est effectivement poursuivi pour cruauté aggravée envers les animaux, ainsi que 5 autres chefs d'accusation. Sa caution a été fixée à 30 000 dollars (26 000 euros environ).

Les vétérinaires continuent de surveiller l'évolution de l'état de santé de la chienne. Elle et les 4 autres rescapés pourront être proposés à l'adoption une fois rétablis.

Le conseil Woopets : comment savoir si un collier met un chien en danger ?

Un collier trop serré ou porté trop longtemps peut provoquer des blessures graves, des infections et même s’incruster dans la peau, comme dans ce sauvetage en Floride. Quelques signes doivent alerter immédiatement :

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Le chien se gratte ou se frotte constamment le cou

Une mauvaise odeur, des croûtes ou des suintements apparaissent sous le collier

Le collier laisse des marques profondes ou semble collé aux poils

L’animal gémit lorsqu’on touche son cou ou évite les manipulations

Pour prévenir ce type de problème, il est recommandé de vérifier chaque semaine l’ajustement du collier : 2 doigts doivent pouvoir passer facilement entre le cou et la sangle. Chez les chiots, ce contrôle doit être encore plus fréquent, car leur croissance est rapide.