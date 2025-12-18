Trouvée attachée avec une lourde chaîne enroulée autour du cou, cette chienne rattrape le temps perdu et profite de l'amour de ses sauveurs

Birdie ne faisait pas que vivre seule à l’extérieur, elle était également attachée à une lourde chaîne qui enroulait son cou. Après avoir reçu un signalement, la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA) a retiré la chienne des griffes de son détenteur et lui a fourni de nombreux soins.

Au début du mois de novembre, la BC SPCA a répondu à une plainte concernant une chienne détenue dans des conditions terribles. L’animal, âgé de 4 ans, était attaché par une lourde chaîne enroulée autour du cou, sur une propriété isolée.

« La chaîne semblait profondément entaillée dans son cou, mais l'étendue de ses blessures était dissimulée par son épais pelage. Le propriétaire a remis l'animal à l'agent, qui l'a conduit au refuge de la BC SPCA à Quesnel », explique l’organisme sur son site web, qui déposera plainte.

© BC SPCA

« C'est incroyable de voir les progrès qu'elle a faits en si peu de temps »

« Lorsqu’on l’a rasée pour l’opération, on a découvert que ses blessures étaient encore plus graves qu’on ne l’imaginait, déclare une soigneuse, la lourde chaîne, y compris des morceaux du mousqueton qui servait à attacher Birdie, s’était profondément enfoncée dans sa chair à vif et enflammée, ce qui avait considérablement et douloureusement limité ses mouvements. »

À la suite de l’intervention, la rescapée s’en est sortie avec 14 points de suture. Ses bienfaiteurs lui ont administré des médicaments pour soulager la douleur et prévenir une éventuelle infection. Puis, Birdie a commencé à se remettre doucement de son opération au refuge, où ses anges gardiens l’ont décrite comme « incroyablement affectueuse et gourmande ».

© BC SPCA

« Elle est très intelligente. Nous avons commencé son éducation canine et elle sait déjà s'asseoir. C'est incroyable de voir les progrès qu'elle a faits en si peu de temps, confie un membre du personnel, elle ne demande qu'à se blottir sur nos genoux. On dirait qu'elle rattrape le temps perdu et qu'elle essaie de profiter de tout l'amour qu'elle peut recevoir. C'est une petite fille tellement insouciante. Être entourée de gens semble être sa plus grande récompense. »

A lire aussi : Après son abandon, une ancienne chienne de course retrouve douceur et sécurité auprès d'une peluche (vidéo)

© BC SPCA

Une chienne « adorable », qui ne demande que de l’amour

Désormais proposée à l’adoption, Birdie espère trouver une famille aimante et responsable, qui l’aidera à enterrer les mauvais souvenirs.

« C’est une chienne si adorable, concluent ses bienfaiteurs, nous serons tristes de la voir partir, mais nous sommes ravis que notre petite Birdie prenne son envol et puisse prendre un nouveau départ dans la vie. »