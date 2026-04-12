5 chiens privés de soins et vivant dans un appartement rempli de déchets sauvés après les signalements de riverains (vidéo)

À Noisy-le-Sec (Île-de-France), 5 chiens d’une grande maigreur vivaient reclus dans un appartement. Quelques rares sorties étaient autorisées sur un balcon rempli de déchets et d’excréments. Inquiets, des riverains témoins de leur malheur ont alerté les autorités. À la suite de leur sauvetage, les toutous ont été confiés à l’association Action Protection Animale.

« Leur épais pelage peine à dissimuler leur maigreur extrême », écrit Action Protection Animale sur son site web. Ces 5 pauvres chiens vivaient dans des conditions insalubres à Noisy-le-Sec, précise actu.fr. Reclus dans un appartement, ils avaient la possibilité de sortir rarement sur un balcon envahi de détritus et de déjections.

Après plusieurs signalements effectués par des riverains, une équipe de police est intervenue sur place. Le logement « était complètement recouvert de déchets divers et d’excréments », à tel point que les animaux peinaient à évoluer.

« Leur détenteur, un homme d’une cinquantaine d’années, a dans un premier temps prétendu vouloir les céder avant finalement de “disparaître” avec les chiens, avant que notre équipe n’arrive, et de ne plus répondre à aucune sollicitation, explique l’association, il sera retrouvé deux jours plus tard à Chelles en Seine-et-Marne, où enfin, les animaux pourront être pris en charge. »

Enfin en sécurité !

« Ces derniers sont extrêmement maigres. Leur pelage sale et couvert de bourres peine à dissimuler leurs os saillants et leurs griffes démesurées, poursuit Action Protection Animale, pourtant à leur contact, on peut sentir chacun de leurs os. »

Malgré les épreuves terribles que ces 5 chiens ont endurées, ils se sont montrés très amicaux envers leurs sauveurs et leur ont même fait la fête le jour de l’intervention. Ils étaient plus que ravis de quitter pour toujours cet enfer…

© Action Protection Animale

« Tous les 5 ont été accueillis dans notre pension partenaire où ils vont enfin pouvoir manger à leur faim et profiter d'une séance de toilettage plus que nécessaire », conclut l’association, qui dépose plainte contre leur ancien détenteur.

Enfin entre de bonnes mains, ces rescapés de la cruauté humaine vont savourer la vie qu’ils méritent et être comblés d’amour jusqu’à la fin de leurs jours !

© Action Protection Animale

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Le conseil de Woopets : un chien peut-il vivre en appartement ?

Oui, un chien peut vivre en appartement (ou dans tout autre logement sans jardin), à condition que tous ses besoins soient comblés. En plus de lui proposer des stimulations mentales au quotidien (jouets d’occupation, séances de jeu, mastication, apprentissage de tours…), il est essentiel de le promener plusieurs fois par jour pour lui permettre de se dépenser physiquement, de rencontrer des congénères et, bien sûr, de se soulager.

Une éducation positive et un apprentissage progressif de la solitude sont également indispensables pour garantir son bien-être et éviter les troubles du comportement (aboiements excessifs, malpropreté, destruction…).

Avec de l’attention, de la disponibilité et une bonne organisation, la vie en appartement peut parfaitement convenir à un chien !