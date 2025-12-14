La découverte d'un chien abandonné parmi des déchets choque forces de l'ordre, mairie et habitants
En Gironde, une nouvelle affaire d’abandon a secoué la communauté locale. Découvert dans des conditions indignes au cœur d’un dépôt sauvage, un chien laissé à son triste sort a mobilisé autorités et habitants, déterminés à faire éclater la vérité et à retrouver son propriétaire. Une enquête a été lancée.
Le sort réservé à un chien dans une commune girondine a suscité l’indignation des autorités locales et des habitants. D’après Actu Bordeaux, en effet, le canidé en question avait été abandonné au milieu d’un tas de détritus en tous genres.
La découverte avait eu lieu à Lesparre-Médoc (33) et relatée par la page Facebook de la ville le 6 novembre. Elle avait été faite par une patrouille de la police municipale ayant constaté la présence d’un dépôt sauvage situé sur le chemin de Reynaud. Les forces de l’ordre ont remarqué, parmi les déchets divers, “un chien attaché, sans abri, avec pour seule ressource un bol de croquettes, livré à lui-même”, peut-on lire dans la publication en question.
Les circonstances observées laissent peu de place au doute ; le malheureux quadrupède semble bien avoir été victime d’abandon. Un acte qualifié de de “scandaleux” par la Ville de Lesparre-Médoc, qui précise que les policiers municipaux n’ont pu trouver aucune trace du propriétaire et que l’animal ne portait pas de puce d’identification.
“Des poursuites judiciaires seront engagées”
Remonter jusqu’à l’auteur de cet abandon s’annonce donc difficile, mais la commune a bien l’intention de se battre jusqu’au bout pour y parvenir et faire en sorte qu’il en réponde face à la justice. Elle indique ainsi que “des poursuites judiciaires seront engagées” et lance un appel à témoins, invitant toute personne reconnaissant le chien ou détenant une information concernant son propriétaire à la contacter.
“Notre commune n’est pas une décharge et nos animaux ne sont pas des objets que l’on jette”, poursuit l’auteur du post Facebook.
Ce dernier n’a pas livré d’information quant à la prise en charge du chien. Il est fort probable qu’il ait été placé dans l’un des refuges des environs en attendant d’y voir plus clair et de pouvoir le proposer à l’adoption.
